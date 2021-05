Tanczos Barna: 5% din populaţia ţării este direct afectată de prezența animalelor sălbatice (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, că 5% din populația României este afectată de animalele sălbatice. Vorbind despre situația populației de urși din țara noastră, în contextul împușcării ursului Arthur, considerat cel mai mare exemplar din România și chiar din Europa, ministrul a spus că este aproape imposibil ca urși din pădurile noastre să fie relocați în alte state, pentru că autoritățile de acolo au refuzat acest transfer.

"Ne trezim şi cu persoane care vin din acele state membre UE fie trăiesc acolo, sau au plecat de aici şi stau acolo majoritatea timpului, şi ne spun cum ar trebui să gestionăm noi problema şi conflictul om-urs, aici, unde zilnic sunt atacuri. Trebuie un management al speciei pus pe hârtie, trebuie consecvenţă şi determinare şi responsabilitate din partea ministerului. Oamenii aşteaptă să fie protejaţi, asta aşteaptă oamenii de la autorităţi şi de la minister. Cu siguranţă, vor fi opinii divergente, dar situaţia stă în felul următor: avem 5% din populaţia ţării care este direct afectată, sunt unu din... nu ştiu, zece oameni care ştiu exact ce înseamnă convieţuirea asta cu animalele sălbatice şi sunt 95% care au o părere, au anumite informaţii, dar nu trăiesc în zonele respective”, a spus ministrul Mediului.

