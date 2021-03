Tanczos Barna, despre controalele la gropile ilegale de gunoi: Este doar începutul. Vom inventaria toate suprafețele din toate orașele și localitățile unde sunt depozitate ilegal deșeuri (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit miercuri, într-o intervenție telefonică în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat", de pe B1 TV, despre controalele efectuate în luna februarie, la marginea Bucureștiului de Garda Naţională de Mediu și în urma cărora s-au descoperit zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal.

"Am vizitat astăzi o locație cu o suprafață de peste 2 hectare, unde am găsit zeci de mii de tone de deșeuri. Ceea ce am găsit în luna februarie, ceea ce am constatat, ce am amendat, cu siguranță este doar începutul.Vom inventaria toate aceste suprafețe unde sunt depozitate ilegal deșeuri, vom trasa sarcini pentru proprietari pentru ecologizarea terenurilor. Cred ca după 30 de ani este un nou început pentru București să arătăm o altă față a Bucureștiului și că se poate", a spus ministrul Mediulului.

Întrebat cum de verificările au luat amploare în ultima perioadă, ministrul a răspuns că n-a fost nevoie de nicio schimbare legislativă, ci doar de implicare.

"Am aplicat legea, nu am modificat nici un act normativ. Nu am venit cu nicio minune, ci doar acțiune. Sunt convins ca doar prin acțiune și implicare se pot schimba lucrurile. Am observat la nivelul primarilor celor 6 sectoare și la nivelul Primarului General, o determinare ieșit din comun. Vor și ei sa schimbam Bucureștiul, să avem acțiune implicare. Ne-au oferit un sprijin prin Poliția Locală.

Fac un apel la toți cetățenii, nu doar din București, ci din toate orașele și localitățile, să sesizeze Garda de Mediu, să ne trimită locațiile GPS pentru a vedea unde sunt aceste suprafețe cu deșeuri și vom acționa.

Am trimis Asociației Municipiilor din România o invitație la acordul de parteneriat. Vrem, la nivelul fiecărui județ și municipiu, să avem colaborarea cu conducerea, să acționăm împreună, să beneficiem de sprijinul Poliției Locale.

Vom face campanii de conștientizare la nivelul cetățenilor pentru că deșeurile nu au ajuns întâmplător acolo, sunt duse de persoane cărora nu le rușine să arunce pe terenuri nedestinate deșeurilor", a mai spus Tanczos Barna.