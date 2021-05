Tanczos Barna, despre groapa de gunoi de la Glina: Depozitare nu se mai face. Dacă nu s-a făcut închiderea conformă, este responsabilitatea societății respective (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit, marți seară, în platoul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, despre situația gropii de gunoi de la Glina, precizând că acolo „nu se mai face” depozitarea de gunoi.

Întrebat unde sunt depozitate deșeurile din București, Tanczos Barna a răspuns: ”Parțial, sunt depozitate în depozitele din Ilfov, la Vidra, și se duc și în Prahova. Este o anomalie. (...) La Glina depozitare nu se mai face, în mod normal, depozitarea la Glina nu este ok”.

În ceea ce privește situația de la groapa de gunoi de la Glina, de unde moderatorul Silviu Mănăstire a prezentat fotografii care arată că încă se depozitează gunoi, ministrul Mediului a precizat: „Toate celulelel care se închid, conform legii, trebuie să fie închise, în așa fel încât levigatul să nu mai ajungă niciodată în pânza freatică. O groapă funcțională, de exemplu, are tot timpul un traseu bine amenajat pentru levigat, levigat care ajunge în niște bazine. Aceasta este procedura legală. Dacă în cazul Glina nu s-a făcut închiderea conformă, este responsabilitatea societății respective și Garda de Mediu verifică și analizează. Eu nu am văzut aceste informații încă în rapoartele Gărzii de Mediu”.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii, Vasile Băncieru, reprezentant Asociația Europeană de Dezvoltare Ecodurabilă (AEDE), a vorbit despre contaminarea apei din pânza freatică din zonă, din cauza levigatului de la groapa de gunoi de la Glina.

”Groapa Glina este o groapă istorică, are aproape 40 de ani de funcționare, fiind pe un teren mlăștinos. (...) Este o groapă total ne conformă, fiind o zonă mlăștinoasă, toată zeama se duce imediat în pâză (pânza freatică - n.r.). Am vecini cărora le curge la robinet apa neagră. În puțurile din zonă, apa este contaminată. În 2018, Institutul Național de Sănătate Publică a făcut studiu de impact și a declarat toxicitatea zonei cu cianuri”, a spus Vasile Băncieru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Atenție! A anunțat când vine valul 4 în România și anticipează noi restricții anti-COVID-19