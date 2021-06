Tanczos Barna, despre incendiul din Prahova: E extrem de greu de stins pentru că sunt cantități foarte mari de deșeuri. O persoană a intrat noaptea în incinta platformei și acum nu e de găsit (VIDEO)

Societatea de incinerare a deșeurilor din Brazi, acolo unde s-a produs incendiul puternic de miercuri dimineață, avea activitatea suspendată, anunță ministrul Mediului, după ce a fost să vadă ce s-a întâmplat. De altfel, firma este deja vizată de un dosar penal pentru încălcarea legislației mediului.

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, că incendiul e extrem de greu de stins, din cauza cantității mari de deșeuri depozitate acolo, dar măsurătorile nu au arătat depășiri ale limitelor admise de poluare.

În cursul nopții, o persoană a intrat în incinta acestei platforme și nu se mai știe nimic de ea.

