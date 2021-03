Tanczos Barna, despre urșii de pe pârtii: Am văzut două situații fericite. Lucrurile trebuie să fie privite cu foarte mare atenție pentru că animalul sălbatic rămâne animal sălbatic (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit, miercuri, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre cei doi urși care au intrat mați pe pârtiile din Predeal, menționând că au fost două situații fericite, în care nu au avut loc atacuri.

Tanczos Barna: Am văzut, pe cele două pârtii, două situații fericite. Două situații în care nu s-a întâmplat nimic

„Din fericire am văzut, pe cele două pârtii, două situații fericite. Două situații în care nu s-a întâmplat nimic și am vazut doi pui de urs care au ieșit la plimbare și nu s-a întâmplat nimic mai grav (...) Am văzut foarte multe situații la Lacul Sf. Ana, acolo unde urșii se plimbă lângă turiști și, din păcate, turiștii nu conștientizează pericolul iminent la care sunt expuși și dau de mancare la urs, mai întind mâna, vor să mângâie animalul sălbatic și de foarte multe ori se întâmplă ca turistul să primească câte o palmă de la urs, cu acele gheare de câte 10 cm. Și o simplă mângâiere din partea ursului poate să fie periculoasă. Lucrurile trebuie să fie privite cu foarte mare atenție pentru că animalul sălbatic rămâne animal sălbatic, oricât de haios și oricât de drăguț poate să fie ursulețul când este mic, când are un ani, doi ani. Este un animal sălbatic și nu poți să ști cum reacționează în diverse situații. În zonele în care sunt multe contacte om – urs, acolo sunt și foarte multe atacuri”, a afirmat oficialul.

Ministrul consideră că „dacă nu avem măsuri de protecție, dacă nu avem măsuri prin care ținem animalul sălbatic în habitatul natural, dacă nu avem măsuri prin care încercăm să nu urșii să intre în gospodăriile populației, în curtea școlii, pe stradă, pe calea ferată, vom avea din ce în ce mai multe conflicte”.

Ministrul Mediului: Schiorul a făcut un gest eroic

Tanczos Barna este de părere că gestul schiorului care a reuşit să scoată ursul de pe pârtia Cocoşul, după o cursă extremă, a fost unul eroic.

"Domnul acesta a făcut un gest eroic aproape, poate și ușor inconștient la un moment dat de consecințele care pot apărea. Din păcate, vedem tot mai multe asemenea situații, iar pericolul este unul real, iminent. E o situație extrem de periculoasă pentru că la prima vedere este drăgut, haios, frumos, dar dacă se sperie, omul cade, se poate întâmpla o catastrofă.''

Turiștii români s-au întâlnit cu ursul pe pârtie, la ski

Amintim că vizitele urșilor în orașe, stațiuni turistice și pe pârtiile amenajate pentru ski, au devenit o chestiune obișnuită în România. În data de 9 martie, un urs brun a poposit pe o pârtie dintr-o stațiune montană. Turiștii au filmat momentul, iar unul dintre aceștia a venit chiar cu inițiativa de a-l hrăni.

„El vrea de mâncare, domnu! Nu are nimeni de mâncare la el? De ce? (n.r. - nu e o idee bună) Îi aruncăm mai încolo, la el", a declarat unul dintre turiști.