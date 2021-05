Tanczos Barna: Doar prin excepție sau prin derogare se poate interveni și în cazul populației de lupi, care este protejată (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune că și în cazul intervenției asupra populației de lupi din România este nevoie de derogare, la fel cum se întâmplă în cazul urșilor. Prezent marți seară, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, oficialul guvernamental a spus că este nevoie ca reprezentanții ONG-urilor și vânătorii să comunice și să ajungă la un acord în privința situației animalelor sălbatice care pun în pericol locuitori sau gospodării din unele zone ale țării.

”Doar prin excepție sau prin derogare se poate interveni și în cazul populației de lupi, care este protejată.

Eu am propus și o să creăm o platformă de dialog. În cel mai scurt timp posibil trebuie să se așeze la masă ONG-urile și vânătorii. Vânătorii sunt cei care gestionează fondul cinegetic și fără ei nu se va putea rezolva gestiunea fondului cinegetic nicăieri în lume.

ONG-urile sunt cele care vin, și pe bună dreptate, ridică problema protejării anumitor specii”, a spus ministrul Mediului.

