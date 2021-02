Tanczos Barna: Majoritatea comunelor nu au sisteme de colectare pentru deșeuri (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit, în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre acuzațiile conform cărora tone de deșeuri ajung din România în Ungaria. Acesta a declarat că majoritatea comunelor din țara noastră nu au sisteme de colectare pentru deșeuri.

„Apele Române au încercat să oprească acest val de deșeuri, însă a fost imposibil și este puțin probabil că această cantitate de deșeuri poate fi oprită în momentul în care ajunge în râurile din România și, implicit, ele ajung pe teritoriul altor țări, pe teritoriul Ungariei de exemplu. Cu siguranță, lucrurile nu pot fi schimbate de azi pe mâine (…) Lucrurile pot fi schimbate într-un singur mod: dacă devenim cu toții mai responsabili și dacă aceste deșeuri nu ajung în apele naționale și nu vor fi purtate în alte țări și nu vom avea situații de genul acestea, extreme de neplăcute din punct de vedere diplomatic cu vecinii nostril, indiferent dacă vorbim de Ungaria sau vorbim de Serbia, Bulgaria sau de alte țări vecine”, a declarat ministrul.

Oficilul a mărturisit că majoritatea comunelor și orașelor din România nu au sisteme de colectare pentru deșeuri.

„Când am venit la Ministerul Mediului, acum o lună și jumătate, am constatat un lucru: majoritatea comunelor și orașelor nu au sisteme de colectare pentru deșeuri și nu au sisteme prin care aceste deșeuri să fie colectate în mod selective. O altă problemă este că, în foarte multe zone, aceste deșeuri sunt duse de cetățeni pe camp, pe lângă drumuri, aruncate în șanțuri sau în albia râurilor. Ele sunt purtate, de cele mai multe ori în perioadele în care nivelul apelor crește și ele se adună pe versanți, se adună de pe pârâuri, de pe râuri, se adună în Tisa, în Mureș, în Dunăre”, a spus acesta.

