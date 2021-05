Tanczos Barna: Programul Rabla pentru electrocasnice are un buget de 75 de milioane. Ne așteptăm la peste 200.000 de beneficiari. Scopul e cumpărarea de aparatură eficientă din punct de vedere energetic (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat marți, pentru B1 TV, că programul Rabla pentru electrocanisnice are anul acesta un buget de 75 de milioane de lei și că se așteaptă ca numărul beneficiarilor să depășească 200.000. Înscrierile încep vineri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Pentru prima dată, acum fiecare categorie de produse are propriul buget alocat, iar ministru a explicat motivul: „E o decizie importantă pentru că programul anterior s-a constatat că pentru televizoare s-au aruncat foarte mulți bani din buget, iar obiectivul programului nu e cumpărarea de televizoare, ci cumpărare de aparatură electrocasnică mai eficientă din punct de vedere al consumului de energiei electrică. Trebuie să asigurăm buget pentru aparatura care cosumă cel mai mult, pentru laptopuri și tablete, pentru a ajuta familiie care au nevoie de așa ceva când școala și munca se desfășoara online. De asta am făcut categorii și buget separat”.

Pentru ediția din acest an a programului Rabla pentru electrocasnice s-au alocat 75 de milioane de lei.

„Ne așteptăm la peste 200.000 de beneficiari”, a mai precizat ministrul Mediului.

