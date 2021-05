Tanczos Barna se declară convins că în România ”există urși mai mari” decât Arthur și spune că Ministerul Mediului nu a deţinut nicio informaţie cu privire la acest urs (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, marți, că nici la instituția pe care o conduce, nici la alte instituții subordonate nu există vreun raport cu privire la ursul Arthur. Oficialul guvernamental a prezentat, într-o conferință de presă, primele măsuri care au fost luate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Una dintre decizii prevede că în cazul unor exemplare-problemă extragerile să se facă doar cu intervenția unui personal tehnic de specialitate.

„Echipele de control au finalizat verificările în cazul ursului brun. Au fost efectuate controale de către Garda Națională de Mediu, Agenția Națională de Protecție a Mediului și Garda Forestieră. Principalele concluzii care se desprind din cele trei rapoarte sunt următoarele: această asociație a cerut mai multe intervenții, trei dosare, din care două au fost respinse și unul a fost aprobat. În acest dosar aprobat, există procese verbale de daune, cât și o solicitare ulterioară, din anul 2021, cu privire la pagube cauzate de urs. (...)

Fiind o anchetă penală în curs și neputând intra în toate amănuntele rapoartelor de control finalizate de instituțiile noastre, aș vrea să spun că una din constatările importante ale echipelor de control se referă la perioada în care se face monitorizarea după emiterea acordului până la momentul recoltării.

Această perioadă este de 60 de zile acum, până în 2019 a fost una nelimitată, până la sfârșitul anului emiterii, și tocmai de aceea am decis că această perioadă trebuie scurtată. Exista până acum posibilitatea ca ulterior emiterii acordului de recoltare să se aștepte momentul oportun pentru extragere. (...) Pentru a elimina această posiblitate am decis ca toate ordinele să prevadă perioadă de 15 zile.(...)

Altă decizie este să nu permitem în cazul acestor extrageri de exemplare-problemă să intervină decât personal tehnic de specialitate, astfel evităm orice posibilă deturnare a scopului intervenției”, a explicat Taczos Barna.

