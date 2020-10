Țara care ne-a dat e-Residency și Skype are mai multe produse pe care deja le folosim

Estonia - o mică țară europeană cunoscută mai ales pentru Skype și e-Residency - continuă să se facă remarcată în lume. O țară mică, cu doar 1,3 milioane de locuitori, este liderul mondial în digitalizarea activității administrative multisectoriale. A transformat țara într-un hub de start-up-uri, oferind mulți antreprenori care să se aventureze în a cuceri lumea. Mulți nici măcar nu știu că Skype, care a devenit extrem de popular în întreaga lume în urmă cu peste zece ani, a fost făcut în Estonia. De atunci, au apărut mai multe companii estoniene și, la fel precum Skype, oamenii nu știu despre rădăcinile lor estoniene. Să ne uităm la cele mai proeminente dintre ele, care s-au răspândit la nivel global.

TransferWise

TransferWise este un renumit serviciu internațional de transfer de bani, care permite efectuarea plăților fără comisioane ascunse, în numeroase valute și țări. Mai precis, are în arsenalul său 57 de valute și se pot trimite bani din 43 de țări, 71 de țări putând să primească. Compania a fost fondată de doi prieteni, Taavet Hinrikus și Kristo Käärmann, care nu erau mulțumiți de faptul că taxele de conversie între lire și euro luau o parte semnificativă din salariile lor. Un fapt distractiv - Taavet Hinrikus a fost primul angajat al Skype.

Deși TransferWise nu a fost primul sistem de transfer de bani de pe piață, a devenit unul nou și mai bun, deoarece a îmbunătățit piața actuală prin scăderea adaosului la cursul de schimb. În schimb, percep un mic comision echitabil, care este întotdeauna afișat în prealabil Comisioanele de transfer sunt, în general, cuprinse între 0,5-0,7%, deși, unele monede pot avea un preț ușor mai mare, care este încă cu 83% până la 90% mai ieftin decât ceea ce pot oferi băncile. TransferWise blochează cursul de schimb curent până la 48 de ore pentru a preveni modificările constante ale cursului - ceea ce înseamnă că sunteți ferit de orice modificare a cursului de schimb pentru acea perioadă. În acest fel, aceștia păstrează transparența fără costuri ascunse și veți ști ce taxe implică. Tranzacțiile durează de obicei mai puțin de două zile.

TransferWise s-a asigurat că FAQ-urile lor acoperă totul și, în caz de hacking și reclamații, au în continuare e-mailurile de asistență deschise.

Compania urmărește cererea pieței, așa că oferă conturi multi-valutare - fără frontiere - pentru oameni și companii. Deschiderea unui cont bancar în fiecare țară pentru a primi bani în moneda locală online este acum o nouă normalitate. Ei oferă un cont local dedicat, introducând astfel o viață fără bancă.

TransferWise a transferat peste 3 miliarde de lire sterline din banii clienților din 2011 și a încasat profituri din 2017. Dorința lor de explorare și succesul ulterior au devenit o inspirație masivă pentru antreprenorii locali estonieni și mondiali, deoarece unii dintre angajații lor și-au finanțat propriile companii într-o etapă ulterioară.

Quanloop

Quanloop este un alt serviciu excelent care își are rădăcinile în Estonia. Vă permite să investiți capital și să vă dezvoltați averea într-un mod complet reînnoit, online. Fondatorul Quanloop este finanțatorul estonian Valentin Ivanov, care a inventat modelul de investiții numit „cicluri de investiții" - contracte de datorii recursive pe termen scurt - care continuă să-ți reinvestească banii în fiecare zi. Tehnologia de bază Quanloop se bazează pe acest model de afaceri care oferă venituri anuale din dobânzi de la 5,5 la 15,7%. Dacă sunteți familiarizați cu platformele peer-to-peer, Quanloop funcționează în mod similar, dar în loc să conecteze debitorii la creditori, împrumută banii și îi rambursează singur.

Quanloop câștigă împrumutând la o rată mai mică și împrumutând în continuare la o rată mai mare, realizând în același timp profitul din diferența de rată. Banii sunt împrumutați unor companii financiare profesionale care sunt consacrate în domeniul leasing-ului sau factoring-ului.

În calitate de investitor, puteți începe de la 1 EUR. Fiecare euro încheie un contract separat de împrumuturi mici, cu valabilitate de 24 de ore. Semnat la miezul nopții, banii ar trebui rambursați integral până a doua zi, astfel repornind ciclul și repunând în comun pentru creditul pe termen lung.

Quanloop se concentrează pe investiții responsabile și durabile; prin urmare, diversificarea riscurilor este una dintre prioritățile lor. Concentrându-se asupra investitorilor riscofobi, aceștia oferă, de asemenea, IRR excelent investitorilor cu toleranță mai mare la risc. Trei planuri de risc introduse de Quanloop permit investirea întregului capital în cadrul planului cu risc scăzut, până la jumătate din bani în cadrul planului cu risc mediu și maximum o treime din soldul dvs. de capital în cadrul planului cu risc ridicat. Ratele sunt stabilite în avans: rata de rentabilitate cu risc scăzut începând de la 5,5% pe an, rata de rentabilitate cu risc mediu începând de la 9% și rata de rentabilitate cu risc ridicat de la 13%.

Competiția implicată, Quanloop împrumută bani la cea mai mică rată de rentabilitate posibilă, astfel încât toți investitorii își licitează APR și câștigă cea mai mică. De asemenea, o investiție plasată în cadrul planului de risc mediu sau ridicat nu înseamnă neapărat că este predispusă la pierderi. În schimb, înseamnă că doar acordați aprobarea Quanloop în privința unei securități mai scăzute. Investitorii ar avea în continuare investițiile intacte, în ciuda oricăror pierderi suferite de Quanloop. Este posibil datorită garanțiilor lor și a rezervei de subscriere.

Spre deosebire de alte platforme de investiții similare, Quanloop oferă investiții sigure la inflație. Adică, banii deținuți și investiți cu Quanloop sunt garantați din inflație - orice pierdere de valoare este compensată investitorului o dată pe lună.

Quanloop are o rezervă excelentă de lichiditate prin menținerea unei rezerve de subscriere - Quanloop își rezervă banii peste capitalul pe care îl împrumută și îl păstrează pentru a susține ieșiri mai rapide. Retragerile sunt rapide și ajung de obicei în contrile investitorilor într-o zi lucrătoare; de asemenea, fiecare transfer în moneda euro din zona UE / SEE este gratuit. Dacă Quanloop nu poate oferi o ieșire a doua zi, se câștigă o primă de 2% pe an pentru fiecare zi de întârziere.

De la lansarea sa în februarie 2020, Quanloop a acumulat peste 600.000 de euro în investiții și s-a aventurat în Spania, România și Grecia. Urmărindu-i împrumutând de la investitori din întreaga Europă și creșterea lor rapidă, aceștia par să devină un altă investiție globală la care ar trebui să adere investitorii unicorn.

Veriff

Veriff este încă un serviciu online din Estonia, lider pe piața de conformitate din întreaga lume. Compania a fost fondată în 2015 de către Kaarel Kotkas când avea doar 20 de ani. Compania lor este dedicată verificării identității online, iar acum este utilizată de organizații importante precum compania de transport public din Berlin BVG, platforma de sharing scutere la distanță goUrban, un manager de active cu platformă încrucișată OSOM etc. Ideea verificării încrucișate i-a venit lui Kaarel când a ajutat TransferWise să testeze sistemele de verificare ale clienților lor.

Metoda lor de verificare impune utilizatorului să furnizeze o fotografie cu un document de identificare valid și o imagine cu ei înșiși, în timp ce Veriff înregistrează un videoclip al procesului. Aceșta verifică validitatea documentului și o potrivesc cu fața acestuia în timp ce analizează datele de pe dispozitiv și din rețea. Punctele de date sunt, apoi, conectate pentru asigurarea că persoana este cea care pretinde a fi. Cu toate acestea, dacă clientul nu trece verificarea automată, va prelua verificarea manuală pentru a se asigura că niciun utilizator nu este exclus de greșeala unei mașinăriii.

De asemenea, fac un dispozitiv și amprentă de rețea pentru a se asigura că dispozitivele sau sistemele nu au fost utilizate pentru nicio activitate frauduloasă. Și spre deosebire de alte companii de verificare care tratează fiecare verificare separat, Veriff încrucișează datele din diferite sesiuni pentru a detecta frauda sistematică.

Veriff nu percepe utilizatorilor o taxă fixă sau lunară; în schimb, se percep taxe pe verificare. Adică, utilizatorii plătesc doar pentru ceea ce se face de fapt.

În lumea digitală de astăzi, unde cererea de verificare a identității este în continuă creștere, Veriff a venit cu o soluție la mare căutare. În prezent, aceștia operează în peste 190 de țări în 34 de limbi în sectoare, cum ar fi finanțele, transporturile și comerțul electronic.

Bolt

Bolt, cunoscută anterior sub numele de Taxify, este o companie de transport combinată cu tehnologie care a fost fondată în 2013 de Markus Villig. Avea doar 19 ani, studia informatica la Universitatea din Tartu, când a pornit. Acum, în 2020, este cel mai tânăr director al unei companii de miliarde de dolari din Europa. Villig a început compania cu doar 5000 de euro, pe care i-a împrumutat de la familia sa.

Bolt le permite clienților să călătorească cu ușurință în câteva minute oriunde au nevoie și o oferă printr-o aplicație ușor de utilizat și intuitivă. Împreună cu serviciul de transport, au și aplicații asociate pentru livrarea de alimente și închirierea de scutere electrice. Este un mare competitor pentru Uber și, astfel, ajută la menținerea prețurilor la un nivel scăzut.

De asemenea, au introdus Business Delivery ca cel mai nou produs al lor, care oferă companiilor un partener de distribuție, astfel încât clienții să poată primi livrări în aceeași zi.

Serviciile lor sunt disponibile în peste 150 de orașe din întreaga lume, cu 30 de milioane de clienți la nivel global. Prețurile pentru servicii sunt relativ mici în comparație cu cele ale competitorilor lor. Serviciul de asistența este rapid și disponibil în orice moment al zilei.

Toți șoferii sunt supuși unei verificări privind antecedentele penale și formare personală și trebuie să aibă vârsta peste 21 de ani și să dețină permis de conducere de cel puțin trei ani înainte de a putea aplica pentru un post de șofer. Șoferii au salarii bune, câștigând mai mult, deoarece ratele comisioanelor sunt mici.

De asemenea, Bolt și-a luat un angajamentul în a reduce amprenta de carbon pe planetă. Mijloacele lor de transport din Europa sunt acum neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și pun deoparte o sumă mică din fiecare cursă efectuată și o folosesc pentru a finanța proiecte care pot ajuta la reducerea efectelor încălzirii globale.

Până acum, anul acesta au strâns 100 de milioane de euro pentru a-și scala produsele în toată Europa și Africa. A obținut statutul de unicorn în mai 2018, când a ajuns la 1 miliard în evaluare.

EveryPay

EveryPay a fost fondat în 2012 pentru a oferi companiilor soluții de plată digitală la nivel internațional atât pe web, cât și pe aplicații. A fost creat de Lauri Teder, fost director de dezvoltare la Fujitsu, care a participat anterior în multe dintre proiectele e-Estonia. El a construit compania de la zero și în acest proces a acumulat cunoștințe vaste în industria globală de plăți .

EveryPay este în întregime bazat pe cloud și are una dintre cele mai mici rate de procesare disponibile. Spre deosebire de Stripe, nu are taxe forfetare. În plus, nu există taxe de licențiere sau orice nevoie de hardware extern.

De fiecare dată când se efectuează o plată într-un magazin sau aplicație online, un procesator de plați este responsabil pentru procesarea acelei plăți. Asta face EveryPay. Însă este diferit de alte servicii, deoarece este construit in-house cu viitorul în minte, așa că ori de câte ori au o caracteristică nouă pe care doresc să o adauge, pot face cu ușurință ajustări și o pot implementa.

Este potrivit atât pentru magazinele online, cât și pentru alte modele de afaceri. Platforma poate accepta tot felul de metode de plată de la carduri de credit la plăți alternative. Companiile pot monitoriza tranzacțiile în timp real, pot face rambursări și pot preveni frauda prin gestionarea setărilor de securitate din Portalul comercianților. Este foarte flexibil; API-ul său poate fi utilizat în orice sistem, deoarece poate fi ajustat după preferințele clientului.

EveryPay le permite clienților să își extindă afacerile prin aceleași caracteristici ca toate PSP-urile terțe pentru a crește profiturile și a asigura mai mulți comercianți. Platforma este ușor de utilizat și de gestionat. Poate oferi companiilor o gestionare mai eficientă a fluxului de numerar prin procese de plată automate. Pentru a oferi clienților un serviciu mai bun, aceștia au, de asemenea, un cont automat și actualizator de facturare.

Platforma este modernizată continuu cu noi metode de plată și funcții pentru a rămâne înaintea vremurilor. Premiile PayTech 2020 au numit EveryPay cel mai bun serviciu de plată din lume.

Funderbeam

Ultima, dar nu cea mai mică firmă care trebuie menționată este Funderbeam - o platformă de crowdfunding și tranzacționare p2p care face legătura între investitori și start-up-uri care au nevoie de finanțare prin plasamente în acțiuni. Le oferă investitorilor informații valoroase și specifice despre start-up-uri, care permit luarea unor decizii mai bune și mai ferme. La rândul lor, start-up-urile au acces la finanțare la un cost redus.

A fost fondată de Kaidi Ruusalepp în 2013, care a lucrat anterior ca avocat specializat în IT însărcinat cu construirea peisajului IT din Estonia. Ea a avut un rol esențial în dezvoltarea Legii privind semnăturile digitale. După care a condus Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare timp de patru ani, până când i s-a oferit o funcție executivă la bursa NASDAQ din Tallinn. I-a venit ideea Funderbeam când a observat că investitorii și companiile estoniene nu aveau acces la piețele globale de capital.

Scopul principal al Funderbeam este de a promova întreprinderile mici și mijlocii, deoarece consideră că oferă oportunități de angajare pe scară largă și fac parte integrantă din economie. Prin urmare, și-au făcut sistemul ușor de utilizat având majoritatea procedurilor automatizate. Până acum, platforma a strâns peste 20 de milioane de euro în finanțare, în timp ce s-au tranzacționat pe piața secundară acțiuni de investiții în valoare de 4 milioane de euro.

Funderbeam folosește sindicate pentru a organiza strângeri de fonduri. Fiecare dintre ele are un investitor principal și finanțatori. Investitorul principal negociază condițiile pentru sindicat și percepe o taxă de aproximativ 1-3%. În cazul în care strângerea de fonduri are succes, Funderbeam ia încă 3%. De asemenea, motivează investitorul principal să facă tot posibilul pentru a se asigura că fiecare investiție este benefică. Toți finanțatorii primesc jetoane digitale blockchain care atestă investiția. Jetoanele pot fi vândute pe piața secundară în orice moment.

Deși nu garantează niciun profit, deoarece investiți în start-up-uri, dacă un anumit start-up se bucură de un succes enorm, și dvs. veți obține profit din acesta.

În prezent, Funderbeam are sucursale în Marea Britanie, UE și Asia Pacific și a ajutat start-up-uri din diverse sectoare, cum ar fi, transport, băuturi, servicii și multe altele.

Începând de astăzi, sectorul de start-up este cea mai rapidă ramură a economiei din Estonia și reprezintă 2,5% din PIB-ul țării. Estonia are multe alte companii minunate care nu au fost incluse aici, dar merită atenție. Așadar, verificați online diverse alte companii din Estonia care vă pot oferi cea mai mare valoare.