Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Cristina Tarcea, a făcut mai multe precizări, luni seară, despre întâlnirea misterioasă pe care a avut-o cu preşedintele CCR, Valer Dorneanu. Anterior, aceasta a ridicat numeroase suspiciuni după ce a afirmat că a avut loc "pe întuneric", iar înainte a fost pusă să îşi lase telefonul în antecameră, iar la plecare a luat din greşeală haina lui Dorneanu.

"Nu am făcut întâmplător acea afirmație. Întâlnirea nu a avut loc la CCR - a avut loc la o facultate de drept din București și a avut loc la foarte scurt timp după ce Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra conflictului juridic de natură constituțională între puterea judecătorească reprezentată de Înalta Curte și puterea legislativă reprezentată de Parlament. (...)

Nu eu am simțit nevoia să mă întâlnescu cu domnul președinte Dorneanu. Am fost sunată - sigur, îl și cunosc pe domnul președinte și am o părere extrem de bună despre dânsul. (...) În prima parte a întâlnirii era vorba despre o conferință pe care urma Curtea Constituțională să o organizeze, iar domnul președinte mi-a comunicat că unul dintre participanții la acea conferință i-a trimis o scrisoare în care își exprima dorința ca doamna prim-ministru, doamna Stanciu și eu să nu participăm la acea conferință. I-am comunicat că oricum obligațiile de la serviciu mă împiedicau să particip la acea conferință", a declarat Cristina Tarcea, pentru Antena 3.

Şefa ÎCCJ a subliniat că ea a fost cea care a decis să deschidă discuţia privind formarea completurilor de 5 judecători.

"Eu am deschis discuția pentru că, nu știu dacă va mai aduceți aminte, noi imediat după ce Curtea Constituțională a pronunțat acea decizie am procedat la tragerea la sorți.

Și eram acuzați că trebuia să așteptăm motivarea CCR. Era nu numai o curiozitate profesională, era și o dorință de a primi o confirmare 'am făcut bine - nu am făcut bine/ ne-am grăbit - nu ne-am grăbit'", a spus Cristina Tarcea.

Șefa ÎCCJ a spus că președintele CCR Valer Dorneanu a asigurat-o ca a apreciat demersul de a trage la sorți completurile imediat după decizia Curții Constituționale.