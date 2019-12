Târg de Crăciun cu produse agroalimentare românești la Ministerul Agriculturii. Producătorii se plâng de condiții: "Efortul este foarte mare și piața de desfacere este foarte proastă / Nu avem ajutor atât de mare pe cât ni l-am dori" (VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE / În pragul sărbătorilor de iarnă, un Târg de Crăciun, cu expoziție cu vânzare de produse agroalimente românești, este deschis în curtea Ministerului Agriculturii, în perioada 19-23 decembrie. La acesta participă zeci de producători din întreaga țară care invită bucureștenii să vină să redescopera tradiția bucatelor specifice Crăciunului.

De la produse din carne de porc, la legume și fructe, de la pălincă la vin, de la florea soarelui la miere de albine, aceștia și-au expus produsele spre cumpărare pentru cei care vor veni la Ministerul Agriculturii în această perioadă.

Întrebați de reporterul B1.ro, mare parte dintre aceștia s-au declarat nemulțumiți de ajutorul pe care îl primesc din partea statului și au arătat că depun un efort foarte mare care nu se întoarce la final și în profit.

"Efortul este foarte mare și piața de desfacere este foarte proastă. Se vinde prost la noi. Este foarte greu!", ne transmite un comerciant de miere de albine care a venit la târg din Caracal, județul Olt.

"Pentru această muncă, începem plantațiile pomicole în luna ianuarie cu lucrările premergătoare de primăvară care înseamnă tăieri de rodire, tăieri de fructificare, arături de întreținere, fertilizare cu îngrășământ natural de grajd de animal și stropirile care sunt inerente. Cum este laptele indispensabil pentru copil așa și stropirile sunt necesare la plantațiile pomicole.

În primul rând sunt satisfăcut că asta e ca un hobby al meu și o tradiție a familiei. Familia are de peste 100 de ani tradiția în cultivarea plantațiilor de pom și obținerea țuicii. Nu, în privința statului mai puțin (nr. ajutorul primit prin subvenții sau alte programe)", ne-a povestit un alt fermier prezent la târgul din curtea Ministerului Agriculturii.

În schimb, un tânăr ne arată că singurul său avantaj este că vine personal produse și astfel mai reușeste să obțină un profit.

"Toate produsele expuse pe care le-am adus aici sunt și atestate montan. Când îți vinzi singur marfa ai un atu și te face să mai continui, dar dacă nu facem acest lucru nu are sens. În principal pentru programe (nr. sunt mulțumit de stat), că subvențiile eu niciodată nu le consider ca un ajutor", ne transmite un alt comerciant din Vaideeni, județul Vâlcea, care a venit cu diverse produse lactate.

În schimb, o femeie care a venit din Vrancea cu prune uscate sau miez de nucă se declară mulțumită la finalul zilei de veniturile obținute în urma eforturilor depuse și nu are nimic de reproșat statului și susține că are și ajutorul necesar din partea statului pentru a își continua activitatea.

Nici fondurile europene nu sunt neapărat de ajutor, ne transmite un comerciant care a venit la târg din Olt.

"Nimeni nu muncește ca să nu aibă un profit, e o muncă care merită pentru cine îi place să o facă. Din partea statului nu avem ajutor pe partea de producție (nr. de floarea soarelui), pe partea de producție agricolă acolo avem subvențiile agricole, dar pe partea de procesare nu avem ajutor atât de mare pe cât ni l-am dori, chiar și fondurile europene sunt un efort de 50% din partea noastră și 50% pe fonduri europene, un pic mai greu de procesat", ne spune un bârbat venit din comuna Rotunda, județul Olt, cu ulei din florea soarelui.

La deschiderea evenimentului a participat și ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a testat toate produsele expuse și a vorbit cu comercianții despre eforturile depuse și sprijinul de care au nevoie.