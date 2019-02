Târg de mărțioare handmade la Centrul UNESCO: Tradițional și modernul, îmbinate pentru produse unicat (VIDEO)

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" se pregăteşte de venirea primăverii cu o colecţie variată şi colorată de mărţişoare handmade. Târgul găzduieşte produse care îmbină tradiţionalul cu modernul, iar tinerii expozanţi, elevi şi studenţi sunt siguri că mărţişoarele lor vor acoperi toată paleta de preferinţe.

Un Târg al Mărţişorului îsi deschide porțile la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu". Mărţişoarele sunt produse unicat confecţionate din piele, fimo, mărgele, ceramică şi alte materiale, în tonuri delicate şi forme jucăuşe. Clienţii sunt invitaţi să-şi aleagă simbolurile primăverii până pe data de 3 martie.

