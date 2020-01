Șase răniți după o cursă ilegală cu mașini, în centrul orașului Târgu Jiu (VIDEO)

Legea Junglei în Târgu Jiu. Șase oameni au ajuns la spital după o cursă ilegală de mașini în centrul orașului. Cele două automobile au fost distruse în impact, informează B1 TV.

Scenele de groază au avut loc chiar în centrul oraşului Târgu Jiu. Doi tineri care au sfidat regulile de circulaţie şi dornici de aventură nu s-au gândit nicio clipă la ce avea să urmeze. S-au luat la întrecere, fără să le pese că pot răni pe cineva.

