Imaginea zile vine dintr-o biserică din Târgu Jiu. Un instalator a distrus o icoană veche de peste 200 de ani atunci când a montat centrală termică peste pictură. Localnicii sunt revoltaţi, iar autorităţile au început o anchetă pentru ca vinovaţii să fie pedepsiţi, informează B1 TV.

Instalatorul care a montat centrala nu a găsit alt loc mai bun decât peste pictura veche de 200 de ani.

Revoltat după ce a văzut situația din Biserica Sfântul Nicolae, din Târgu Jiu, un localnic a fotografiat peretele cu centrala și a postat imaginile pe Facebook.

"Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu - Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi a soţiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crăsnaru şi a Stancăi slugereasa Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru a fost terminată în anul 1813, după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi de Ion", a scris bărbatul pe o reţea de socializare.

Centrala care acoperă jumătate din pictură a stârnit indignarea enoriaşilor. Aceştea îi cer preotului să mute centrală în altă parte.

Astfel, după ce a făcut postarea publică, reacţiile nu au întârziat să apară.

Culmea, preotul de la biserica Sfântul Nicolae susţine că centrala este montată acolo de peste 12 ani.

”Centrala este montată de 12 ani, nu e nimic nou. Este în starea în care eu, cel puțin, am găsit-o când am fost transferat aici. Așa am găsit-o. Sunt 12 ani de atunci. Pictura a fost restaurată cu centrala pe perete. A fost restaurată de restauratori profesioniști, avizați de Ministerul Culturii și Cultelor, de Direcția de Patrimoniu Bisericesc. Biserica a fost restaurată în urmă cu aproximativ patru ani, lucrările au durat doi ani", a declarat acesta.

Autorităţile au deschis o anchetă în acest sens pentru a afla cine se face vinovat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.