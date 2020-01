Primele imagini cu crima odioasă din Târgu Jiu (VIDEO)

Imagini înfiorătoare în Târgu Jiu, surprinse chiar înainte de Revelion. Mai multe persoane au atacat un bărbat de 43 de ani. L-au bătut cu pumnii și picioarele, după care l-au înjunghiat. Omul nu a avut nicio șansă de scăpare. Agresorii au fost prinşi de poliţişti şi ar putea sta ani buni după gratii, informează B1 TV.

În imaginile suprinse pe camerele de supraveghere se observă cum mai multe persoane par să aibă o discuţie în contradictoriu, iar câteva clipe mai târziu izbucnește un scandal. O ploaie de pumni se abate asupra victimei, care se afla în imposibilitatea de a se apăra.

