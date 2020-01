Imagini dezgustătoare într-o cofetărie din Târgu Jiu. Clienţii au privit uluiţi cum un şobolan de dimensiuni considerabile se uita la ei, căţărat pe un perete, potrvit jienii.ro.

Oamenii au scos telefoanele mobile şi l-au filmat, însă rozătoarea nu s-a speriat. Clienții au postat apoi imaginile pe reţelele de socializare. În imagini se observă cum șobolanul se plimbă nestingherit pe peretele cofetăriei, aflată la parterul unui bloc din centrul orașului, asta deşi în acel moment în interior erau mai mulţi clienţi.

Rozătoarea pare că este obişnuită cu prezenţa oamenilor şi nu încearcă să fugă sau să se ascundă. Amuzaţi, clienţii localului au filmat şobolanul mai multe minute.

Proprietarul cofetăriei a fost amendat de către Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj.

”S-a dispus masura retragerii din consum a produselor alimentare și s-a dispus sistarea activitatii pe o perioada de șapte zile”, a declarat Sorin Ștefănescu, director executiv DSVSA Gorj.

