Scandal la Psihiatrie: Angajată, sancționată pentru că a filmat scene erotice cu pacienții (VIDEO)

Continuă scandalul la Spitalul Județean Târgu Jiu. Fiica vitregă a managerului instituției a fost sancționată după ce a filmat o scenă erotică între trei pacienți de la Secția de Psihiatrie, informează B1 TV. Imaginile au apărut pe rețelele sociale la începutul acestui an. Ministrul Sănătăţii a anunţat că va trimite Corpul de control la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu.

