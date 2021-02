Târgu Mureș: O femeie a fost surprinsă în timp ce căra cadavrul unui bărbat cu un tomberon

O femeie din Târgu Mureș a fost surprinsă în timp ce căra cadavrul unui bărbat într-un tomberon. Ea a fost văzută de un om care a sunat imediat la Poliție. Bărbatul ar fi fost ucis de concubina lui, care era prietenă cu această femeie. Ea s-a oferit să scape de cadavru.

„La data de 18.02.2021, in municipiul Tg. Mures, o femeie a fost depistata in timp ce transporta cadavrul unui barbat, in varsta de 55 de ani, cu un tomberon. Din primele verificari s-a stabilit ca barbatul, in timp ce se afla la domiciliul concubinei, a fost lovit cu toporul in zona capului, de catre aceasta”, se arată într-un comunicat citat de ziare.com.

Când a avut loc crima, în apartament se mai afla și un copil de opt ani. Femeia care a luat cadavrul urma să-l lase în pădurea de la marginea localității. Nu a mai apucat, pentru că a fost văzută de cel care a și alertat Poliția.