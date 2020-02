Panică iscată de coronavirus într-o școală din Târgu Mureș: Părinţii unor elevi cer izolarea unui copil (VIDEO)

Situaţie scandaloasă la o școală din Târgu Mureș. Părinții elevilor cer ca un copil să nu mai meargă la ore, de teamă că mama sa, care se întoarce din China, poate fi suspectă de coronavirus. Oamenii au făcut o sesizare către Inspectoratul Școlar pentru a solicita să se ia măsuri, informează B1 TV.

„Comitetul de părinți ai clasei I e îngrijorat că mama unuia dintre elevi se afla în acest moment în regiunea Macao din China, unde au fost semnalate mai multe cazuri cu noul coronavirus”, a declarat Claudiu Gabriel Bîndilă, inspector general școlar Mureș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.