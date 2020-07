Prezenţă record la "târgul de bere Auchan 2020". Peste 200 de producători români şi 100 străini sunt așteptați până pe 21 iulie în toate hipermarketurile din ţară. Evenimentul reprezintă cea mai mare gamă de beri oferite românilor într-un târg în vreme de pandemie.

Vestea mare este că în acest an berile produse în România reprezintă 65% din ofertă.

Organizatorul spune că promovarea și colaborarea cu microberăriile românești este o prioritate.

"După 10 ani de Târg al berii în România, după o permanentă și eficientă monitorizare a gusturilor și tendințelor clienților noștri, știm exact ce avem de făcut", au declarat organizatorii.

