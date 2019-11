Târgul de Crăciun din București, pentru care Primăria Capitalei a cheltuit în acest an 5,7 milioane lei (aproximativ 1,2 milioane de euro), se deschide joi seară în Piața Constituției. Tot joi, la ora 19.00 are loc și aprinderea iluminatului festiv de sărbători din București.

Evenimentele organizate de Primăria Capitalei pun la grea încercare nervii șoferilor bucureșterni pentru că vin la pachet cu restrucții de circulație chiar în zona de centru a orașului. Încă de joi seară, șoferii din Capitală sunt furioși că circulația se defășoară foarte greu în centrul Bucureștiului.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, „în perioada 28.11 - 26.12.2019, vor avea loc evenimente cultural-artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă „Târgul de Crăciun București", în Piața Constituției. Pentru buna desfășurare a evenimentelor, se va restricționa traficul rutier în ziua de 28, 29, 30 noiembrie 2019, 01 decembrie 2019, între orele 12.00 - 02.00, iar în zilele de 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20-26 decembrie 2019, între orele 16.00 - 02.00, pe Bd. Unirii, perimetrul cuprins între Bd. I. C. Brătianu și Piața Constituției și pe Bd. Libertății, segmentul de drum cuprins între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite, fără a obtura intrările principale în Palatul Parlamentului".

În perioada în care Târgul de Crăciun va fi deschis, adică până pe data de 26 decembrie 2019, în zona Pieței Constituției vor fi amplasate trei treceri temporare pentru pietoni, și anume: două treceri pe breteaua care accede către aceasta, dinspre Calea 13 Septembrie în zona Ministerului Mediului, iar cealaltă pe breteaua dinspre Bd. Unirii, latura aferentă Ministerului de Finanțe.

Șoferii vor fi nevoiți să folosească următoarele rute ocolitoare. Calea 13 Septembrie - Bd. Libertăţii - Bd. Regina Maria; Calea 13 Septembrie - Bd. Libertăţii - Bd. Naţiunile Unite - Spl. Independenţei; Calea Călăraşilor - Spl. Independenţei - Bd. Naţiunile Unite - Str. Izvor; Bd. Unirii - Spl. Independenţei - Bd. Naţiunile Unite - Bd. Libertăţii - Calea 13 Septembrie, a mai anunțat Brigada Rutieră.

Și totul are loc în condițiile în care rețeaua de Termoficare din București se prăbușește. După Fundeni, Aviatorilor și Apusului, o nouă avarie în zona Oehideea din Sectorul 6. A patra mare avarie a RADET, joi, în București. După zonele Fundeni, Aviatorilor și Apusului, conductele au cedat și în zona Orhideea, Sectorul 6. (Detalii AICI)

Amintim că afectat este și Institutul Clinic Fundeni. Burghiu a precizâat, însă, că aici se va lucra prioritar și se remedia în maximul 24 de ore. (Detalii AICI)

