Târgul de Crăciun din Craiova s-a dovedit a fi un eșec încă de la deschidere. Primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu, a ținut cu tot dinadinsul să organizeze acest târg, însă autoritățile au închis toate căsuțele la nici o oră de la inaugurarea târgului, pe motiv că administrația locală nu ar avea aviz de funcționare.

Olguța Vasilescu: De unde zelul prefectului de Dolj

Inspectorii Autoritatății Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au intervenit la scurt timp după ce târgul de Crăciun de la Craiova a fost deschis. Astfel, producătorii și comercianții care trebuiau să-și vândă produsele în cadrul târgului au fost închiși rând pe rând.

La scurt timp de la închiderea târgului de Crăciun, primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu, a postat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook în care critică aspru intervenția autorităților.

”Avem voie să aprindem iluminatul de sărbători? Răspuns: da! Avem voie să permitem funcționarea chioșcurilor pe raza orașului? Răspuns: da! Nicio lege, ordonanță, hotărâre de guvern nu interzice asta! Și atunci de unde zelul prefectului de Dolj și al tuturor instituțiilor de forță și control de a le cere imperativ comercianților să închidă chioșcurile din zona centrală care funcționează perfect legal, așa cum funcționează alte sute de chioșcuri în toate cartierele orașului? Și de ce a fost necesar ca o mașină a CBRN să stea non stop în zonă, cu megafoanele pornite la maxim, ca să sperie copiii veniți să vadă luminițele de sărbători? După ce PNL a închis piețele și producătorii îngheață și ei și mărfurile lor la 8 grade afară, acum a venit rândul chioșcurilor”, a scris Olguța Vasilescu într-o postare pe contul său de socializare.

”Ne-au spus să strângem marfa și să închidem pentru că primăria nu are aviz de funcționare”

La rândul lor, comerciații s-au arătat foarte deranjați de faptul că le-a fost suspendată activitatea.

„Noi suntem producători. Am venit din Olt. Am plătit, am închiriat o căsuță și azi, la deschiderea târgului am început să ne afișăm marfa pentru vânzare. Nu a trecut mult timp și au început să vină cei de la poliția economică, cei de la ITM și cei de la DSV Dolj. Aceștia din urmă ne-au spus să strângem marfa și să închidem pentru că primăria nu are aviz de funcționare. Noi suntem în regulă cu toate actele, problemele sunt de la primărie. Nu înțeleg ce vină avem noi, suntem prinși la mijloc. Am înțeles că tot târgul este închis. Noi plătim chirie și suntem puși într-o astfel de situație. Am înțeles de la cei de la primărie că au depus toate documentele, dar DSV nu le-a dat aviz”, a spus Stela Florescu, unul dintre producătorii veniți la tâng pentru a-și face cunoscute produsele autohtone.