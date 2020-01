Tăriceanu, despre noul „dosărel” în an de alegeri: „O coincidență! Sunt confuzii pe care le face procuratura cu privire la atribuțiile președintelui Senatului” (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la ieșirea de la Parchetul General, că nu a dat declarații în fața procurorilor, ci doar a cerut să vadă dosarul în care este vizat. Liderul ALDE a precizat că „procuratura face o confuzie cu privire la atribuțiile președintelui Senatului”, întrucât deciziile de incompatibilitate se iau cu votul senatorilor, nu „la discreția liderului Senatului”.

„Președintele Senatului nu are decât un singur vot și trebuie să respecte anumite etape procedurale, care presupun obligatoriu desemnarea de către Biroul Permanent a Comisiei Juridice pentru analiza dosarului, iar Comisia Juridică trebuie să facă un raport pe care trebuie să-l supună votului plenului Senatului. Deciziile de incompatibilitate care se pun în practică se pun cu majoritatea voturilor din plenul Senatului, nu la discreția președintelui Senatului. Sunt confuzii pe care le face procuratura cu privire la atribuțiile președintelui Senatului”, a declarat Tăriceanu, la ieșirea de la Parchetul General.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.