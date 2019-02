Tăriceanu, implicat într-un INCIDENT VIOLENT: `Şpăgarule! Să stai acolo cu hoţii tăi` (VIDEO)

Incident violent la o conferință a liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susținută la Oradea. Doi membri ai Asociației Oradea Civică au fost împiedicați să intre la conferință, mai întâi de câțiva membri ALDE, apoi de ofițerii SPP, informează ebihoreanul.ro.

De asemenea, o jurnalistă care a încercat să filmeze întregul moment a fost rănită în busculadă iar apoi i s-a interzis accesul în sală.

Potrivit sursei citate, după intervenția în forță s SPP-iștilor, reprezentanții Asociației au început să strige pentru a fi auziţi de cei dinăuntru.

„Politicienilor le este frică de cetăţeni, se pare! ALDE, lăsaţi-ne să intrăm şi noi! Domnule Tăriceanu, suntem aici la intrare şi vrem să intrăm. Vrem să punem şi noi o întrebare domnului Tăriceanu, acestui domn corupt, care a primit 800.000 euro şpagă. Şpăgarule! Eşti un şpăgar, un nenorocit de şpăgar şi corupt, care nu vei mai intra în nicio funcţie publică. Ne este ruşine de tine, Tăriceanu, nu eşti binevenit în Oradea, să nu mai vii în Bihor, să stai acolo cu hoţii tăi la Bucureşti, nenorocitule!”, au strigat aceștia, după care au fost scoși din clădire.

A fost momentul în care aceștia au fost scoși afară din sediu, iar în momentul busculadei, o jurnalistă a fost lovită. Ei i s-a interzis să revină în sală.

