Călin Popescu Tăriceanu, în fața instanței: Începe judecată în apel a dosarului în care liderul ALDE a fost achitat (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu va ajunge din nou în fața magistraților. Luni, începe judecată în apel, în dosarul în care șeful Senatului a fost achitat în prima instanță, informează B1 TV.

Primul termen din acest apel a fost fixat pentru luna noiembrie a anului trecut, însă a fost amânat pentru că unul dintre magistrați care judecau cazul și-a depus dosarul de pensionare, iar avocatul lui Călin Popescu Tăriceanu a cerut timp pentru a studia motivele de apel.

La termenul de luni se va discuta pe probatoriu în sala de judecată.

Președintele Senatului nu s-a prezentat la instanță și probabil că va ajunge doar dacă magistrațiivor considera că se impune ca acesta să dea o nouă declarație.

În acest dosar, Tăriceanu a fost achitat în primă instanță. Liderul ALDE era acuzat de procurorii anticorupție de mărturie mincinoasă referitor la retrocedarea Fermei Băneasa.

