Nou scandal la TAROM: Compania a cumpărat aeronave fără un contract oficial de leasing (VIDEO)

Un nou scandal la compania aeriană națională. Tarom a cumpărat aeronave fără un contract oficial de leasing de la o firmă și fără a motiva cum a fost aleasă aceasta. La sfârșitul anului trecut, flota Tarom era constituită din 25 de aeronave, unele și cu o vechime de peste 30 de ani, informează B1 TV.

Tarom nu semnase, până la finalul lunii noiembrie, niciun contract oficial pentru achiziţia în leasing de noi aeronave şi compania nu a explicat de ce a ales firma Nordic Aviation Capital DAC pentru a le livra.

Până la încheierea verificărilor corpului de control al prim-ministrului, contractul de leasing care prevedea preluarea noilor aeronave ATR nu a fost încheiat de către Tarom SA cu Nordic Aviation Capital DAC, firma de leasing nominalizată în contract. La acea dată, Tarom era condusă de Mădălina Mezei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.