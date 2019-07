Imagini INCREDIBILE! BĂTAIE într-un avion Tarom. De la ce a pornit SCANDALUL (VIDEO)

A fost scandal în toată regula într-un avion Tarom cu destinația Cairo. Totul a pornit după ce o femeie de origine arabă, care nu vorbea engleză, ar fi refuzat să se mute din dreptul ieșirii de urgență și ar fi blocat zona cu bagaje. Echipajul aeronavei a intervenit, soțul femeii a început și el să vocifereze, așa că, în cele din urmă, forțele de securitate ale aeroportului i-au evacuat în țipetele celorlați pasageri.

