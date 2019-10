Tarom introduce curse directe București - SUA. Cât costă un bilet

Vești bune pentru românii care călătoresc în SUA. Tarom anunță că va introduce, de anul viitor, curse directe București – New York, fără escală.

Directorul companiei a precizat că Tarom va depune în această săptămână o cerere oficială pentru a putea opera zborurile spre SUA, informează stirileprotv. Este vorba despre aeroporturile Newark, din Statul american New Jersey, aeroportul Laguardia din Queens, New York şi vestitul JFK din New York. Conducerea Tarom mizează pe JFK.

Pentru a primi undă verde, Tarom trebuie să aibă în flotă avioane care să poată zbura pe distanțe atât de lungi.

Planurile Tarom sunt însă și mai ambițioase. Tot de anul viitor, operatorul vrea să opereze curse și spre China.

Preţul biletelor ar putea ajunge la 1.000 de euro dus-întors.