TAROM zboară pe pierdere și în 2021. Lider sindical: „Compania a suferit o implozie, felierea a condus la această situație” (VIDEO)

TAROM, cea mai veche companie aeriană din România, va zbura și în anul 2021 pe minus. Ștefan Etveș, realizatorul B1TV, a prezentat nota privind concedierile colective din cadrul societății de transport, care arată că, în 2021, TAROM are planificată o pierdere din exploatare de -66 de milioane de lei.



„TAROM a ajuns într-o situație foarte delicată. Practic, compania a suferit o implozie. Deci, ea s-a contractat foarte mult, a tăiat multe servicii pe care le făcea, cum ar fi cateringul, serviciul de alimentare al aeronavelor, endingul. Am ajuns într-o situație foarte, foarte delicată. Pentru că felierea a condus la această situație”, a afirmat Aurel Curdov, liderul Sindicatului Tehnic TAROM.



Ștefan Etveș a explicat că, în contextul împlinirii a 65 de TAROM, Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunțat o schemă de personal redusă cu 320 de presă. Ba mai mult, în urma dezvăluirilor din presă, șefii TAROM au anunțat că angajații care vor scurge informații în media se vor confrunta cu prevederile Codului Penal.

