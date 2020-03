UPDATE: După ce un pilot a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, TAROM a recomandat tuturor persoanelor care au intrat în contact cu acesta să intre în autoizolare la domiciliu.

„La prima anchetă internă persoana a avut contact cu 9 piloți. O parte dintre aceștia au mai avut contact cu 22 de colegii și cu 19 membri de familie. Trebuie menționat că activitatea celorlalte departamente din cadrul Tarom se desfășoară normal. Piloții Airbus și Boeing împreună cu personalul navigant își desfășoară activitatea normal, cu respectarea măsurilor de combatere și de prevenire a răspândirii a noului coronavirus”, se arată într-un comunicat oficial.

Flota ATR își desfășoară activitatea normal, cu excepția contacților direcți ai pilotului.

Activitatea Aeroportului Otopeni și a celor care se ocupă de dirijarea traficului aerian nu este afectată de această situație.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Un pilot TAROM a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. El a intrat în contact cu alți opt piloți, care se află acum în izolare, informează B1 TV.

„Am întrebat colegi de-ai dânsului ce s-a întâmplat. Acest pilot s-a aflat în concediu și a fost plecat în Austria. La întoarcere, o persoană de sex feminin din grupul lor a fost confirmată cu COVID-19. Absolut toți, fiind plecați în Austria, și-au făcut acel test pentru a vedea dacă au luat de la femeie. Din cei opt-nouă oameni, a fost confirmat pilotul român.

Problema e că sâmbătă și duminică, el s-a întâlnit cu opt piloți TAROM. Acum, cei opt sunt în autoizolare acasă. În cazul lor nu a fost confirmat coronavirusul.

Toate companiile aeriene au sistat foarte multe curse în acest moment. Nu se mai zboară în Spania, Itaia, probabil se vor închide și alte țări”, a explicat Ștefan Etves, jurnalist B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.