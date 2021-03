Tatăl Cătălinei Ponor, reținut după ce a bătut doi polițiști locali (VIDEO)

Scene de violență la sala de fitness a Cătălinei Ponor. Tatăl vitreg al campioanei ar fi lovit cu pumnul doi polițiști locali care încercau să îl imobilizeze, după ce a refuzat să se legitimeze. Bărbatul a fost reținut în urma acestui incident și plasat ulterior sub control judiciar, informează B1 TV.

Multipla campioană olimpică la gimnastică trece prin momente grele, asta după ce tatăl său vitreg a fost implicat intr-un scandal cu doi polițiști.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineața. Tatăl gimnastei a îcercat să intre în incinta sălii de fitness unde este administrator.

Polițiștii locali i-ar fi cerut bărbatului să se legitimeze, iar acesta a refuzat. Agenții au încercat să îl imobilizeze pe Florin Bărbascu, dar în acel moment bărbatul a devenit violent și i-a lovit pe cei doi agenți cu pumnul.

