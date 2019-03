Tatăl elevului notat cu SUFICIENT pentru că a scris CORECT cuvântul PATINOAR a răbufinit: 'Moralitatea și demnitatea m-au făcut să explodez. E grav! Nu e prima dată când greșește (VIDEO)

Tatăl elevului notat cu calificativul 'suficient' de învățător pentru că a scris corect cuvântul 'patinoar' a declarat pentru B1 TV că situația este mai gravă decât pare.

'Nu este prima dată când greșește', a spus Ionel Tarnoveski pentru Știrile B1 TV.

Bărbatul a reacționat, luni, când "moralitatea și demnitatea" l-au făcut să publice lucrarea copilului pe Facebook.

Dascălul din Iaşi, învățător la clasa a II-a de la Colegiul Eminescu din Iași, l-a depunctat pe David pentru că a scris corect și, mai mult, i-a trimis pe părinți să caute în DEX, deși el era cel care greșise.

