Tatăl fetei bătăușe din Târgu Jiu: Să fie băgată în arest e prea mult, o va afecta pe viitor. Fiica mea mai are dreptul la încă o șansă în viață (VIDEO)

Bătăuşa de 14 ani din Târgu Jiu se va afla pentru 30 de zile sub control judiciar. Agresoarea fusese reținută luni, după ce a lovit și batjocorit o altă fată, amintește B1 TV. Tatăl bătăușei i-a luata însă, apărarea. Bărbatul a contestat reținerea fiicei sale și se plânge că aceasta măsură îi va afecta viitorul. El a mai spus că a discutat cu diriginta, pentru ca fata să fie mutată la alta scoala.

Violenţele la care a fost supusă minora din Târgu Jiu de către alte fete de aceeaşi vârstă nu au rămas fără consecințe. Acum, agresoarea de doar 14 ani a fost eliberată din arest şi plasată pentru o perioadă de 30 de zile sub control judiaciar.

Totul a pornit dupa ce scenele de o violență extremă au fost postate pe internet. Acum, după cele întâmplate, tatăl agresoarei a sărit în apărarea fiicei, declarând că este dispus să meargă chiar el la închisoare.

„Abia a împlinit 14 ani, luna trecută avea 13 ani. Sunt alţii cu săbii care au intrat peste oameni şi nu le-a făcut nimeni nimic. Soţia mea a fost izolată la serviciu în mai multe rânduri, câte două săptămâni, iar eu la serviciu... Am fost îngrădiţi de acest drept de a sta lângă copiii noştri şi iată consecinţele. Ştiu că a fost o greşeală, dar nu este tocmai în regulă să fie băgat un copil în arest. Este ceva ce nu poţi să vezi, mă pun şi în postura părinţilor fetelor lovite care, poate sunt mult mai căzuţi decât mine. Mă duc eu în locul ei…", a spus tatăl adolescentei bătăușe.

În acelaşi timp, el afirmă că i s-a sugerat de către diriginta de la clasă să o retragă de la şcoală deoarece va avea media scăzută la purtare. Mai mult decât atât, tatăl fetei recunoaşte că aceasta este culpabilă, dar spune că mai merită o şansă.

„Un copil la 13-14 ani poți avea încredere în el, nu te gândești că ar putea face așa ceva. Dar să fie băgată în arest e prea mult, o va afecta pe viitor, însă nimeni nu s-a gândit la asta. Poate am greșit noi ca părinți undeva, vreau să îndreptăm greșeala, dar fiica mea mai are dreptul la încă o șansă în viață”, a mai susținut tatăl agresoarei.

Culmea este că mama fetei lucrează chiar în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.Marele ACTOR român care a ajuns să vândă ROȘII în piață. Incredibil despre cine este vorba!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.