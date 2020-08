Tătaru, despre cazul fetei infectate din Vaslui care a plecat la mare: „Sunt nişte reguli pe care am uitat să le mai respectăm sau nu vrem să ştim că există“

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit marți într-o intervenție la o emisiune tv despre cazul fetei din Vaslui care a plecat la mare împreună cu un grup de prieteni, deşi efectuase testul pentru depistarea infecției cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 şi nu primise rezultatele

Reamintim faptul că în urmă cu zece zile, fata unor angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă din județul Vaslui a plecat la mare pentru a-şi serba majoratul, fără să aştepte rezultatul unui test Covid. Pentru a fi sigură că va avea parte de o petrecere pe cinste, tânăra și-a luat alături de ea alți 29 de prieteni.

Nelu Tătaru, despre cazul fetei infectate din Vaslui care a plecat la mare

”Plecând de la acei tineri, care au sărbătorit un majorat şi apoi au plecat la mare, deşi unul dintre copii se testase, odată cu aflarea primului rezultat s-a mers pe recuperarea acelor copii de la mare, testarea lor şi am putut vedea că am avut 10 copii infectaţi, urmând internarea lor în spital şi, pentru ceilalţi, izolarea la domiciliu”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, conform Adevărul.ro.

Conform ministrului Tătaru, ancheta epidemiologică efectuată în vederea stabilirii posibilor contacți ai fetei testate pozitiv care a plecat la mare să își sărbătorească ziua de naștere alături de prietenii ei, s-a extins.

”A început o anchetă care s-a extins, după cum am putut vedea, unul dintre copii era şi fiul managerului de la Spitalul Judeţean care este într-o stare medie severă şi a fost transferat la Bucureşti. Sunt nişte reguli pe care o parte dintre noi am uitat să le mai respectăm sau nu vrem să ştim că există. Explicaţiile au fost evazive, de aceea am cerut Corpului de Control să facă o anchetă. Nu este nici normal, nici legal şi nici intr-un context epidemiologic să facem toate aceste nereguli, mai ales de la un personal medical”, a mai spus Nelu Tătaru.

Tot marți a fost confirmat şi faptul că managerul Spitalului Judeţean Vaslui, Ana Rinder, este infectată cu virusul ucigaș Sars-CoV-2 care a declanșat o gravă criză sanitară, dar și financiară, ea fiind în izolare de mai multe zile, după ce fiul său a intrat în contact cu tinerii din focarul de la Costineşti. Ana Rinder a ajuns astăzi în stare foarte gravă la unitatea medicală pe care o conduce, după ce starea ei de sănătate s-a agravat noaptea trecută.

A adormit pe plaja din Costinești, lângă Obelisc. Când s-a trezit, turistul a avut parte de cea mai neplăcută surpriză

Dosar penal în cazul fetei din Vaslui care a plecat să-și serbeze majoratul la mare fără să aștepte rezultatul testului la coronavirus

Organele de poliție din județul Vaslui au deschis dosar penal in rem în cazul tinerei care a plecat la mare fără să aştepte rezultatul testului Covid. Anchetatorii verifică acum dacă tatăl fetei, ambulanţier, a luat permisiune de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) să plece cu ambulanţa după fată, fiind contact direct al acesteia.

„S-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Dosarul este in rem, se fac cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Instituţia a fost vizitată, duminică, de ministrul sănătăţii care a vrut să verifice personal situaţia. Nelu Tătaru a anunţat că va trimite săptămâna aceasta la SAJ Vaslui Corpul de Control, conform Digi24.