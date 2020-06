Taxa pod Fetești. Pot face plata prin SMS?

Sistemul electronic de plată pentru podul Fetești-Cernavodă a fost introdus din luna mai 2019 de CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere). Astfel, plata foate fi efectuată prin SMS, fără a mai fi nevoie de oprire la barieră.

Șoferii pot achita taxa de trecere în afara Agenției de Încasare Fetești în avans sau până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Tariful de trecere pentru utilizarea podurilor între Fetești și Cernavodă poate fi plătit prin intermediul SMS de utilizatorii de telefonie mobilă care au abonament sau cartelă preplătită în rețelele ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE sau RCS&RDS.

Cum poți plăti prin SMS taxa de trecere la Podul Fetești



Pentru efectuarea plății, trebuie parcurși următorii pași:

1 - Se trimite la 7577 textul care conține numărul de înmatriculare și categoria tarifară corespunzătoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4).

2 - Se va primi un mesaj prin care se cere să confirme achiziția (mesajul va conține informații detaliate despre achiziție, inclusiv costul total).

3 - Pentru confirmarea achiziției, se trimite la numărul 7577 un mesaj cu textul DA, ulterior primirii mesajului de la pasul 2, în maxim 3 ore

4 - Se va primi un mesaj de confirmare a achiziției ce va conține seria peajului (taxa de trecere), categoria acestuia, numărul de înmatriculare pentru care a fost emis și data la care perioada de valabilitate expiră.

Exemplu SMS Pod Fetești



CNAIR oferă chiar un exemplu în acest sens, pentru șoferii care vor să achite prin SMS trecerea pe podul Fetești.



„Dacă vehiculul dvs. are numărul de înmatriculare B00AJV și este un vehicul tip transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12t, cu minimum 4 axe (inclusiv) și doriți în data de 27.12.2015 să achitai un peaj, pasii sunt urmatorii:

1 - Veți trimite la 7577 un SMS cu textul "B00AJV 4"

2 - Veți primi un SMS cu textul "Vrei peaj Fetesti cat. 4 (Marfa >=12t min.4axe) - 1 trecere, pt. B00AJV tarif 91 lei.Cost total xx.yy EUR+TVA. Trimite DA pentru confirmare in maxim 3 ore."

3 - Veți trimite la 7577 un SMS cu textul "DA" in maxim 3 ore de la primirea mesajului de la pasul 2

4 - Veți primi un SMS cu textul "A fost emis peajul pt 1 TRECERE pod Fetesti seria xxxxxxxxxxx categoria 4, pentru vehiculul B00AJV. Trecerea poate fi efectuata in 12 luni, pana la 26.12.2016 ora 23:59:59", notează CNAIR pe site-ul oficial.

Cât costă taxa de acces pe Pod Fetești



Pentru autovehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, respectiv pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone - exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane, o trecere costă 13 lei cu TVA inclus.

Pentru restul categoriilor de autovehicule, tarifele pot fi accesate, AICI, pe site-ul oficial CNAIR.

CNAIR, precizări importante cu privire la accesul pe Podul Fetești



„IMPORTANT!!! În situația în care după primirea SMS-ului de confirmare a emiterii peajului primiti un alt SMS cu textul 'SMS de confirmare emitere peaj Fetești nu a putut fi transmis. Peajul nu a fost emis.Trimite nr. înmatriculare urmat de cat. peaj coresp. tip vehicul' înseamnă că tranzacția nu a putut fi taxată de către operatorul de telefonie mobilă, iar peajul nu este valabil.

Precizări suplimentare:

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecere:

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania;

Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afara teritoriului Romaniei;

In cazul in care se trimite textul in alt format, decat cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare.

Detalii privind costul total al achizitiei peajului prin SMS este comunicat utilizatorului in mesajul text prevăzut la pasul 2 (costul total cuprinde si costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte)", a mai notat instituția aflată în subordinea Guvernului României.