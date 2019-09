Telefonul Luizei Melencu a fost reperat!

Mama tinerei dispărute a declarat, duminică, la emisiunea "Ediție Specială", că dispozitivul mobil a fost descoperit la Arad, unde locuiește și fiul lui Gheorghe Dincă.

Mai mult, ea a povestit faptul că telefonul fetei a fost din nou activ chiar și cu o seară în urmă.

“Exact cum s-a spus și cu luni în urmă: ‘Acum pot fi contactată. Sunt disponibilă. Luiza’, ceva de genul acesta. Nu știu prea multe că nu l-am întrebat, dar exact ce mesaje primea și prima dată. Telefonul a fost localizat la Arad, dar nu s-a făcut deloc această investigație. S-a zis că e la Arad, dar nu s-a făcut nimic“, a declarat Monica Melencu.

Femeia a povestit că a mers de mai multe ori la anchetatori și a cerut să investigheze aceste mesaje, dar nu a primit niciun răspuns.

“Doar o dată am făcut treaba asta? Am fost în Caracal de 20 de ori cu aceste mesaje. Iar răspunsuri nu am primit. S-a luat mesajul, ne-au fotografiat telefonul. De fiecare dată când am primit astfel de mesaje am fost în preajma organelor legii. Dar răspunsuri… zero!“, a adăugat Monica Melencu.

Telefonul Luizei, localizat la Arad