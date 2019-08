Telefonul Luizei, fata dispărută în aprilie, a fost ACTIV din nou, vineri noapte. Ce explicații oferă experții pentru incidentul bizar (VIDEO)

Încă o notificare a apărut pe contul de WhatsApp al Luizei, noaptea trecută în jurul orei 2.00. Este pentru a doua oară în ultimele zile când familia primește un semn de pe telefonul fetei dispărute în luna aprilie, relatează B1 TV.

O colegă a Luizei de 18 ani a semnalat, miercuri, că respectivul număr de mobil a ieșit de pe mai multe grupuri de WhatsApp.

Informaţia a fost transmisă şi anchetatorilor. Pana acum telefonul Luizei a fost cautat in mai multe zone din Caracal. Cel al Alexandrei, de exemplu, a fost gasit in parcul central, acolo unde le-a indicat Ghoerghe Dinca.

Una dintre colegele Luizei a sunat, în urmă cu o săptămână, familia tinerei, după ce în grupul de WhatsApp al clasei a apărut activitate pe contul fetei de 18 ani dispărută în luna aprilie.



Experții susțin că există mai multe variante: fie cineva a deschis telefonul, care nu mai fusese folosit din ziua dispariției Luizei, fie că anchetatorii au clonat cartela SIM pentru a vedea cu cine vorbea tânăra.

