Teleorman: Patron de frizerie, snopit în bătaie de interlopi (VIDEO)

Scene de o violenţă rară într-o frizerie din oraşul Roşiori de Vede, din judeţul Teleorman. Doi indivizi l-au luat la pumni şi picioare pe patron după ce au ajuns prea târziu la o programare. Când li s-a explicat faptul că nu respectaseră ora, indivizii au devenit agresivi, informează B1 TV.

Patronul şi mai mulţi angajaţi ai frizeriei au fost loviţi de cei doi indivizi care fac parte dintr-un clan interlop din oraşul Roşiori, judeţul Teleorman. Conflictul ar fi pornit după ce angajaţii frizeriei le-au spus că au întârziat și că sosise ora închiderii. Atunci, bărbatii au devenit extrem de violenți cu oamenii din local.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.