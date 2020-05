Televiziunea în vremea pandemiei de COVID-19. Intervenția SMURD pentru salvarea unui om care a leșinat pe Calea Victoriei, surprinsă de Tudor Barbu în emisiunea „Se întâmplă acum!” (VIDEO)

Realizatorul Tudor Barbu a oferit, în ediția de vineri a emisiunii „Se întâmplă acum!”, o mostră de televiziune în vremea pandemiei de COVID-19. Printr-o coincidență nefericită, în timp ce jurnalistul își desfășura emisiunea, un om a leșinat în apropierea studioului din Calea Victoriei, astfel că echipa de filmare a surprins intervenția personalului SMURD. În imagini pot fi observați „oameni echipați în de acum celebrele costume albe, combinezoanele” specifice luptei cu boala infecțioasă provocată de coronavirusul SARS-CoV-2.



Tudor Barbu și televiziunea în vremea pandemiei de COVID-19





„Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate! Suntem din nou împreună, pentru că din nou «Se întâmplă acum!». Colegul meu, domnul director de imagine, încearcă să vă arate imagini de pe Calea Victoriei. Din cauza semnelor de circulație nu se vede foarte bine. Sunt două mașini ale SMURD, pe Calea Victoriei, în dreptul fostului Teatru Țăndărică, la piciorului Palatului Telefoanelor. Două mașini de la ISU București sunt acolo. A fost o perioadă când a fost și blocată Calea Victoriei, ca să intervină. Uități-vă, sunt oameni echipați în de acum celebrele costume albe, combinezoanele. Sunt în număr de patru – din ce am filmat eu și cu distinsa mea colegă. N-are nicio treabă cu știrile, dar ca orice om de televiziune, împreună cu mine, am mers și cu un telefon mobil am filmat un material în timp ce, atenție, se pregătea intervenția, stimați telespectatori, la care sunteți martori în acest moment. Am modificat toată schema de lumini și de camere în platoul din care emit «Se întâmplă acum!»”, a afirmat Tudor Barbu.

Mai mult decât atât, „ca orice om de televiziune”, jurnalistul a ieșit în stradă și, alături de cameraman, a încercat să ofere publicului o parte din atmosfera intervenției de pe Calea Victoriei.

„Este ora 15:48. Suntem pe Calea Victoriei, în dreptul fostului Teatru Țăndărică. O acțiune a SMURD. Un om a căzut pe stradă. O să încercăm să ne apropiem un pic. Colegul meu cameraman filmează cu telefonul mobil, pentru că ne-a luat prin surprindere momentul. Vedeți echipele costumate celebrele combinezoane albe. Un coleg de-al lor chiar acum se echipează. Iată o salvare care nu face parte din operațiune, dar a fost și ea blocată. O persoană a căzut și este luată, nu cu izoleta, ci de cele două echipe ale ISU care s-au prezentat la fața locului. În spate, dacă ne întoarcem, se face curățenie pe trotuar în mod normal, se face dezinfecția zonei”, a declarat Tudor Barbu din stradă.