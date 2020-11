Tematica și biografia pentru examenul de Rezidențiat din 15 noiembrie

Ministerul Sănătății organizează duminică, 15 noiembrie 2020, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Rezidentiatul se organizeaza în urmatoarele forme: pe locuri şi pe posturi. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 6 ani, în funcție de specialitate. Ministerul Sănătății a publicat pe site tematica și biografia pentru examenul de rezidențiat de anul acesta.





Tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat în domeniul medicină 2020





1. Bronhopneumopatia obstructivă cronică. (1) – p:1 – 24

2. Pneumoniile. (1) – p:25 -36

3. Astmul bronșic. (1) – p:37 – 46

4. Cancerele bronhopulmonare. (1) – p:48 – 69

5. Tuberculoza. (1) – p:72 – 86

6. Trombembolismul pulmonar. (1) – p: 88 -101

7. Boala coronariană. Boala coronariană cronică stabilă. Angina pectorală stabilă. (1) – p:105 – 111; Alte forme de boală cardiacă ischemică. (1) – p: 111- 117; Sindroamele coronariene acute cu supradenivelare de segment ST. (1) – p:118 – 133; Sindroamele coronariene acute fără supradenivelare de segment ST. (1) – p: 134 – 147

8. Hipertensiunea arterială. (1) – p:149 – 170

9. Insuficiența cardiacă. Insuficienta cardiaca cronică. (1) – p:173 – 185; Insuficiența cardiacă acută.(1) – p:186 -194

10. Cardiomiopatiile. (1) – p:195 – 206

11. Aritmiile și tulburările de conducere. Stopul cardiac. (1) – p: 208 – 231

12. Valvulopatiile. (1) – p:233 – 246; Endocardita infecțioasă. (1) – p: 247 – 249; Pericardita. (1) – p: 250 – 252

13. Refluxul gastroesofagian. (1) – p: 255 – 260

14. Boala ulceroasă. (1) – p:262 – 271

15. Bolile inflamatorii intestinale. (1) – p:274 – 296

16. Ciroza hepatica. (1) – p: 303 -329

17. Diabetul zaharat. (1) – p:333 – 351

18. Anemiile. Anemia feriprivă. (1) – p: 353 – 357; Anemiile hemolitice dobândite. (1) – p:358 – 361; Deficitul de vitamina B12 și acid folic. (1) – p:362 -369

19. Leucemia acută și cronică mielocitară și limfocitară. Leucemiile acute. (1) – p:371 – 379; Leucemia acută limfoblastică. (1) – p:381 – 384; Leucemia mieloidă cronică. (1) – p:385 – 392. Leucemia limfocitară cronică. (1) – p:394 – 403.

20. Limfoamele maligne. (1) – p:405 – 422

21. Glanda tiroidă.Tireotoxicoza. (1) – p:425 – 435; Hipotiroidismul adultului. (1) – p:435 – 445; Cancerul tiroidian (1) – p:445 – 454

22. Hepatitele virale acute. (1) – p:455 – 462

23. Infecția cu virusul imunodeficineței umane. (1) – p:463 – 467

24. Sepsisul și șocul septic. (1) – p:468 – 472

25. Boala cronică de rinichi. (1) – p:473 – 507

26. Glomerulopatii. (1) – p:515 – 546

27. Nefropatii tubulo-interstițiale. (1) – p:549 -562

28. Tulburări electrolitice și acidobazice. Tulburări ale echilibrului acido-bazic. (1) – p:564 – 574; Tuburări ale echilibrului hidro-electrolitic. (1) – p:575 – 588

29. Convulsiile la copil. (2) – p:1 – 17

30. Infecțiile căilor aeriene superioare la copil. (2) – p:19 – 34

31. Nutriția și alimentația. Bolile carențiale. Principii generale de nutriție și alimentație. (2) – p:35 – 39; Malnutriția. (2) – p:40 – 48; Rahitismul carențial la copil. (2) – p:49 – 54; Anemia feriprivă. (2) – p:55 – 60 pag. 2

32. Infecțiile perinatale. (2) – p:61 – 72

33. Accidentele vasculare cerebrale. (2) – p:75 – 107

34. Boli inflamatoare reumatice cornice. Poliartrita reumatoidă. (2) – p:109 – 125; Spondilita anchilozantă și spondiloartritele. (2) – p:129 – 139; Artrita psoriazică. (2) – p:141 – 149

35. Lupusul eritematos sistemic. (2) – p:152 – 164

36. Apendicita acută. (2) – p:167 – 171

37. Litiaza biliară. Litiaza veziculei biliare. (2) – p:172 – 180; Litiaza căii biliare principale. (2) – p:180 -187

38. Pancreatita acută. (2) – p:188 – 202

39. Peritonitele. (2) – p:205 – 216

40. Ocluziile intestinale. (2) – p:218 – 227

41. Hemoragiile digestive. (2) – p:228 – 245

42. Cancerul colorectal. (2) – p:251 – 259

43. Cancerul gastric. (2) – p:262 – 271

44. Cancerul mamar. (2) – p:273 – 284

45. Traumatismele toracice și abdominale. (2) – p:286 – 309

46. Litiaza urinară. (2) – p:315 – 325

47. Fracturile oaselor lungi – generalități. (2) – p:327 – 348

48. Consultația prenatală. (2) – p:349 – 353; Sfatul genetic. (2) – p:354 – 358; Diagnosticul de sarcină. (2) – p:359 -363

49. Cancerul de col uterin și tumorile benigne genitale. Patologia preneoplazică si neoplazică a colului uterin. (2) – p: 364 – 372; Patologia tumorală benignă uterină și ovariană. (2) – p:372 – 380

50. Infecțiile genitale. (2) – p:383 – 386

Bibliografie

1. Stoica V., Scripcariu V. Compendiu de specialități medico-chirurgicale. Vol.1 – Ediție revizuită. Editura Medicală. București 2018

2. Stoica V., Scripcariu V. Compendiu de specialități medico-chirurgicale. Vol.2 - Ediție revizuită.. Editura Medicală. București 2018



(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)







Tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat în domeniul medicină dentară 2020





1. Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală (1, pag. 6-16)

2. Tehnici folosite în anestezia loco-regională (1, pag. 19-34)

3. Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale (1, pag.35-41)

4. Indicațiile extracției dentare (1, pag. 64-65)

5. Contraindicații în extracția dentară (1, pag. 65-67)

6. Extracția dentară cu separație interradicuIară (1, pag. 81)

7. Extracția prin alveolotomie (1, pag.86-89)

8. Accidente și complicații ale extracției dentare (1, pag. 92-102)

9. Tulburări asociate erupției și / sau incluziei molarului de minte inferior (1, pag. 141-145)

10. Odontectomia molarului de minte inferior (1, pag. 147-151)

11. Incluzia caninului superior (1, pag.159-166)

12. Tipuri de lambouri pentru rezecția apicală (1, pag. 176-179)

13. Principii generale privind incizia și crearea lambourilor în rezecția apicală (1, pag. 180- 181)

14. Tramentul chirurgical preprotetic al părților moi (1, pag.198-210)

15. Plastia șanțurilor periosoase (1, pag. 208-210)

16. Extracția alveoloplastică (1, pag. 211-214)

17. Principii generale de tratament în supurațiile oro-maxilo-faciale (1, pag. 245-247)

18. Infecții periosoase (1, pag. 247-249)

19. Supurații difuze (1, pag. 270-273)

20. Infecțiile nespecifice ale oaselor maxilare (1; pag. 281-284)

21. Comunicarea oro-sinuzală (1, pag. 303-308)

22. Semne clinice comune fracturilor de mandibulă (1, pag. 322-323)

23. Atitudinea față de dinții din focarul de fractură (1, pag. 346-347)

24. Fracturi orizontale ale maxilarului (1, pag. 363-366)

25. Semne clinice comune fracturilor de maxilar (1, pag. 369)

26. Diagnosticul fracturilor complexului zigomatic (1, pag. 381-382)

27. Chistul dermoid (1, pag. 403-404) 2

28. Chistul branhial (1, pag. 406-407)

29. Ranula (1, pag. 412-414)

30. Granulomul piogen (1, pag. 418-420)

31. Granulomul periferic cu celule gigante (1, pag. 421-423)

32. Papilomul (1, pag. 425-426)

33. Keratochistul odontogen (1, pag. 452-456)

34. Chistul folicular (1, pag. 456-458)

35. Chisturi inflamatorii (1, pag. 466-471)

36. Ameloblastomul (1, pag. 474-482)

37. Adenopatia loco-regională (1, pag.557-561)

38. Tumorile maligne ale buzelor: particularități clinice, diagnostic diferențial, evoluție (1, pag. 585-587)

39. Tumorile maligne ale părții orale a limbii și ale planșeului oral (1, pag. 597-600)

40. Tumorile maligne ale mucoasei gingivale (1, pag. 621-622)

41. Tumorile maligne ale mandibulei: tumori maligne primare de origine mezenchimală, tumori maligne primare odontogene și tumori multifocale (1, pag. 628-631)

42. Tumorile maligne ale maxilarului: forme anatomo-clinice (1, pag. 642-645)

43. Luxația temporo-mandibulară: luxația anterioară (1, pag. 688-691)

44. Anchiloza temporo-mandibulară (1, pag. 700-702)

45. Litiaza glandei submandibulare (1, pag. 725-727)

46. Tumori benigne ale glandelor salivare (1, pag. 744-749)

47. Tratamentul tumorilor benigne parotidiene (1, pag. 761-763)

48. Tehnici chirurgicale de osteotomie a maxilarului (1, pag. 793-794)

49. Clasificarea despicăturilor de buză (1, pag. 828-831)

50. Entități clinice asociate cu durere oro-maxilo-facială (1, pag. 916-922)

51. Formarea Aparatului Dento-Maxilar (2, pag 9-43)

52. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar (2, pag. 317-347, 350- 369, 433-445)

53. Anodonția (3, pag. 15-33)

54. Dinții supranumerari (3, pag. 40-63)

55. Incluzia dentară (3, pag. 73-90)

56. Reincluzia dentară (3, pag. 107-117)

57. Ectopia dentară (3, pag. 121-127)

58. Diastema (3, pag. 133-140) 3

59. Transpoziția dentară (3, pag. 149-154)

60. Tratamentul cariei dentare (4, pag. 169-182, 296-302, 311-322)

61. Etiopatogenia cariei dentare (4, pag. 52-61)

62. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinților permanenți (5, pag. 68-93)

63. Necroza și gangrena pulpară (5, pag. 94-102)

64. Parodontite apicale acute și cronice (5, pag. 103-125)

65. Tratamentul necrozei și gangrenei pulpare (5, pag. 158-173, 198-202)

66. Obturarea canalelor radiculare (5, pag. 214-238)

67. Tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice (5, pag. 249-260)

68. Morfologia parodonțiului marginal (6, pag. 40-46)

69. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice (6, pag. 109-111, 137-155)

70. Diagnosticul îmbolnăvirilor gingivo-parodontale (6, pag. 189-199)

71. Forme clinice și simptomatologie în gingivite și parodontite marginale (6, pag. 221-269, 274-278)

72. Evoluție, prognostic și complicații ale parodontopatiilor (6, pag. 282-286)

73. Tratamentul gingivitelor și parodontopatiilor marginale (6, pag. 288-336, 342-360)

74. Orientări terapeutice principale și scheme de tratament în gingivite și parodontite (6, 383-393, 465-477)

75. Ocluzia dentară (7, pag. 25-76)

76. Restaurări unidentare intracoronare (7, pag. 170-189)

77. Restaurări extracoronare (7, pag. 190-198, 228-239)

78. Elemente structurale ale punților dentare (7, pag. 451-463)

79. Elemente structurale ale protezelor parțiale scheletate (8, pag. 116-152)

80. Determinarea relațiilor intermaxilare în edentația totală (8, pag. 550-563)

81. Noțiuni de dezvoltare a dintelui și a structurilor de suport (9, pag. 7-40)

82. Particularitățile morfologice și de structură ale dinților temporari (9, pag. 117-148)

83. Caria la dinții temporari: forme clinice și diagnostic, patologia pulpară și metode de tratament în inflamația pulpară (10, pag. 43-82, 99-119, 127-157)





Bibliografia:

1. Bucur Al., Navarro Vila C., Lowry J., Acero, J. — Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol. 1 și 2, Editura Q Med Publishing, București, 2009.

2. Boboc, Gh. — Aparatul dentomaxilar. Formare și dezvoltare, Ed. Medicală, București, 1995.

3. lonescu, E. — Anomaliile dentare. Editura Cartea Universitară, București, 2005

4. Iliescu A., Gafar M. — Cariologie și odontoterapie restauratoare, Editura Medicală, București, 2006.

5. Gafar M., Iliescu A. — Endodonția clinică și practică. Ediția a II-a, Editura Medicală, București, 2007.

6. Dumitriu H.T., Dumitriu S., Dumitriu A.S. — Parodontologie, Editura Viața Medicală Românească, București, 2009.

7. Forna N., (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. - Protetică Dentară, Vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2011.

8. Forna N., (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. - Protetică Dentară, Vol. II, Editura Enciclopedică, București, 2011.

9. Luca, R. - Pedodonție, volumul 1, Editura Cerma, București, 2003

10. Luca, R. - Pedodonție, volumul 2, Editura Cerma, București, 2003





Tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat în domeniul farmacie 2020





1. Farmacocinetica generală (1, pag. 58-213).

2. Farmacodinamie generală (1, pag. 214-290).

3. Farmacotoxicologie generală (1, pag. 291-336).

4. Chimioterapia antimicotică (2, pag. 1059-1078; 3, pag. 597-606).

5. Chimioterapice active în tricomoniază, giadrioză și ameobiază (2, pag. 1089-1095); 3, pag. 590- 593).

6. Antibiotice cu structura betalactamica (2, pag. 967-998; 3, pag. 539-569).

7. Antibiotice: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, fenicoli, polipeptide și glicopeptide (2, pag. 998-1004, pag. 1006-1030; 3, pag. 536-539; pag. 572-580, pag. 587-590).

8. Chimioterapice antibacteriene (2, pag. 1030-1058; 3, pag. 580-587; pag. 593-596).

9. Analgezice opioide (2, pag. 163-187; 3, pag. 848-855).

10. Analgezice antipiretice (2, pag. 188-200; 3, pag. 856-868).

11. Hipnotice și tranchilizante (2, pag. 36-67; 3, pag. 914-924).

12. Antidepresive (2, pag. 84-106; 3, pag. 925-939).

13. Anticonvulsivante (2, pag. 121-131; 3, pag. 872-885).

14. Simpatomimetice și simpatolitice (2, pag. 244-289).

15. Parasimpatomimetice și parasimpatolitice (2, pag. 289-314).

16. Farmacoterapia bolilor inflamatorii și reumatice (2, pag. 617-638; pag. 723-749; 3, pag. 765- 766; pag. 768-772; pag. 773).

17. Antiacide, antiulceroase (2, pag. 507-538;).

18. Antihipertensive (2, pag. 425-459; 3, pag. 281-287).

19. Antianginoase (2, pag. 411-425; 3, pag. 270-280).

20. Antialergice (2, pag. 639-660; 3, pag. 1030-1043).

21. Antiastmatice (2, pag. 321-354; 3, pag. 992-1013).

22. Antitusive, expectorante (2, pag. 354-366; 3, pag. 1014-1029).

23. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice (2, pag. 371-411; 3, pag. 256-270).

24. Diuretice (2, pag. 477-496; 3, pag. 288-295).

25. Insulina şi antidiabetice de sinteză (2, pag. 761-772; 3, pag. 110-146).

26. Anticoagulante, trombolitice, antihemoragice şi antiagregante plachetare (2, pag. 591-616; 3, pag. 179-217).

27. Hipolipemiante, antiosteoporotice (2, pag. 661-687; 3 pag. 373-391; pag. 151; pag. 531-532; pag. 820-834).

28. Vitamine liposolubile și hidrosolubile (2, pag. 805-837).

29. Hormoni sexuali și hormoni tiroidieni (2, pag. 751-761, pag. 772-797; 3, pag. 455-491; pag. 528-530).

30. Formularea și biodisponibilitatea medicamentelor (11, vol. I, pag. 87-101, pag. 221-243).

31. Preparate parenterale (11, vol. I, pag. 481-631; 12, FR X pag. 492-554, pag. 1071-1073; 12, FR X Supl. 2004: pag. 135-143).

32. Preparate oftalmice (11, vol. I, pag. 664-715; 12, FR X pag. 709-714; 12, FR X-Supl. 2004. pag. 127-135).

33. Preparate nazale (11, vol. I, pag. 379-407; 12, FR X pag. 823-825; 12, FR X-Supl. 2004. pag. 120-126).

34. Suspensii farmaceutice (11, vol. II, pag. 409-500; 12, FR X pag. 893-894). 2

35. Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate (11, vol. II, pag. 651-814; 12, FR X pag. 951- 961; 12, FR X-Supl. 2004. pag. 152-158).

36. Preparate transdermice (11, vol. II, pag. 841-889; 12, FR X-Supl. 2004: pag. 171-173).

37. Preparate rectale (11, vol. II, pag. 893-975; 12, FR X, pag. 889-892; FR X-Supl. 2004. pag. 145-151).

38. Comprimate, capsule (11, vol. III, pag. 181-286, pag. 385-544; 12, FR X pag. 192-194, pag. 284-286; 12, FR X-Supl. 2004. pag. 52-68).

39. Exercitarea profesiunii de farmacist (13).

40. Deontologia farmaceutică (14).

41. Regimul legal general al medicamentelor de uz uman (15).

42. Regimul legal special al medicamentelor psihotrope şi stupefiante (16, 17).

43. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciei (18, 19).

44. Aplicaţiile spectometriei IR în controlul medicamentelor (8, vol. 2, pag. 353-382; 9, pag. 89- 113; 12, FR X-Supl. 2000, 2001, 2004, 2006).

45. Aplicaţiile metodelor cromatografice în controlul medicamnetelor (8, vol 2, pag. 17-226; 12, FR X-Supl. 2000, 2001, 2004, 2006).

46. Metode volumetrice în controlul medicamentelor (9, pag. 28-54; 10, pag. 319-329; 12, FR XSupl. 2000, 2001, 2004, 2006).

47. Spectrofotometria UV-VIS aplicată în analiza medicamentului (8, vol 2, pag. 296-332; 9, pag. 55-88; 12, FR X-Supl. 2000, 2001, 2004, 2006).

48. Relații structură chimică - acțiune în următoarele clase de medicamente: simpatomimetice și simpatolitice (7, pag. 51-53, 87, 107, 133-134, 166), parasimpatomimetice și parasimpatolitice (7, pag.185-186, 225-226).

49. Toxicologia substanţelor de abuz: morfina şi heroina, cocaina, canabisul, LSD, nicotina (5, pag. 44-50; pag. 62-69; pag. 125-141; pag. 178-190; pag. 199-206; pag. 364-373).

50. Toxicologia medicamentelor: derivaţi barbiturici, neuroleptice, antidepresive, analgeziceantipiretice, glicozide cardiotonice (6, pag. 5-16; pag. 38-47; pag. 93-98; pag. 106-113; pag. 117-120; pag. 123-137; pag. 140-152; 7, pag. 13-33).

51. Principii active derivate din metabolismul primar și secundar și produsele vegetale aferente: (4), lipide (generalități: pag. 77-85; uleiuri și grăsimi vegetale: pag. 85-97), acizi fenilacrilici și depside (generalități: pag. 135-140; Cynarae folium: pag. 141-145; Echinaceae radix/Echinaceae herba: pag. 145-148; Orthosiphonis folium: pag. 148-150); lignane (generalități: pag. 188-194; Eleutherococci radix: 197-200; Schisandrae fructus: pag. 200- 202), flavonoide pure de uz terapeutic (rutozida: pag. 253-255; hidroxietilrutozida: pag. 255- 257; citrusbioflavonoide: pag. 257-260); produse vegetale care conțin flavanolignane (Silybi marianae fructus: pag. 260-265); produse vegetale care conțin antociani (Aroniae melanocarpae fructus: pag. 266-269; Myrtilli folium/Myrtilli fructus: pag. 269-274); produse vegetale care conțin proantocianidine (Vaccinii macrocarpi fructus: pag. 274-276; Vitis viniferae folium: pag. 276-279; Pini maritimae cortex/Pycnogenol: 279-283); produse vegetale care conțin izoflavone ( Sojae semen: pag. 283-289; Trifolii pratense herba/folium: pag. 289- 291; Medicaginis herba: pag. 291-293; Puerariae radix: pag. 293-296); derivați antrachinoinici (generalități: pag. 345-352; Frangulae cortex: pag. 352-354; Rhamni cathartici fructus: 354- 355; Rhamni purshianae cortex: 355-356; Sennae folium/Sennae fructus: 356-358; Rhei radix: 359-361; Aloe resina: 361-363; Hyperici herba: pag. 364-368); produse vegetale cu alcaloizi indolici (Vincae minoris herba: pag. 388-390; Catharanthi rosei herba/radix: pag. 390-392).





BIBLIOGRAFIE:

1. Cristea AN. Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 2009 (cu tiraj prelungit în 2011).

2. Cristea AN. (sub redacţia). Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005.

3. Dobrescu D., Negreş S., Dobrescu L., McKinnon R. Memomed 2016, ed. a 22-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2016.

4. Stănescu U. (editor), Hâncianu M., Gird C. E. Farmacocnozie. Produse vegetale cu substanţe bioactive, Editura Polirom, 2020.

5. Baconi D., Bălălău D., Abraham P. Abuzul şi toxicodependenţa. Mecanisme. Manifestări. Tratament. Legislaţie, Editura Medicală, Bucureşti, 2008.

6. Bălălău D., Baconi D. Toxicologia substanţelor medicamentoase de sinteză, Editura Tehnoplast Company, Bucureşti, 2005.

7. Profire L., Taușer R.G., Lupașcu D. Aspecte chimico-farmaceutice în unele clase terapeutice: anestezice locale și medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos vegetativ, Editura Junimea, Iași, 2006.

8. Bojita M., Roman L., Săndulescu R., Oprean R. Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003.

9. Imre S., Muntean DL. Principii ale analizei medicamentului, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2006.

10. Monciu CM., Neagu A., Nedelcu A., Aramă C., Constantinescu C. Analiză chimică în controlul medicamentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2005.

11. Popovici I., Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. I, Ed. Polirom, Iaşi, ediția a IV-a, 2017; Popovici I, Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. II, Ed. Polirom, Iaşi, ediția a II-a 2017; Popovici I., Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. III, Ed. Polirom, Iaşi, ediția a II-a 2017.

12. *** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993; *** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicală, 2000; *** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicală, 2002; *** Farmacopeea Română, ediţia a Xa, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004; *** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicală, 2006.

13. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XIV: Exercitarea profesiunii de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006 cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 652 din 28 august 2015).

14. Decizia Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul Oficial al României partea I nr. 490/2009.

15. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVII/XVIII: Medicamentul, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vezi M.Of.nr.652 din 28 august 2015.

16. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Monitorul Oficial al României partea I nr. 1095/2005, pag. 4.

17. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 4 substanţelor preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României partea I nr. 18/11.01.2007.

18. Legea nr. 266/2008 a farmaciei, republicată, Monitorul Oficial al României partea I nr. 448/2009, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 130/2010, Monitorul Oficial al României partea I nr.890/2010; Legea nr. 236/2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404/15.06.2009; Ordinul MS nr. 962/2009 Norme de aplicare a legii nr. 266/2008 republicată Monitorul Oficial al României, Partea I. nr.538/03.08.2009.

19. Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 270/2019.

Peste 7.000 de locuri, scoase la concurs la Rezidențiat

Concursul se va desfăşura în 6 centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concurenții vor avea de răspuns la 200 de întrebări grilă, într-un timp de 4 ore.

În această sesiune vor fi scoase la concurs un număr de 7.061 locuri şi posturi pe cele 3 domenii de pregătire astfel: 4.518 locuri şi posturi pentru domeniul medicină, câte 1.219 locuri şi posturi pentru medicină dentară şi farmacie, un număr de 105 locuri pentru ministerele cu reţea sanitară proprie - MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI.

“Pregătim acest concurs împreună cu centrele universitare într-un an total atipic. Am suplimentat cu 961 locuri cifrele de şcolarizare pentru a asigura acoperirea deficitului de personal în specialităţi cu număr de pacienţi crescut, precum şi pentru pregătirea de medici specialisti în anestezie şi terapie intensivă, pneumologie, medicină de urgenţă, radiologie-imagistică medicală, epidemiologie, medicină de laborator, microbiologie, igienă în contexul pandemiei de SARS-COV2. Şi în acest an, toţi absolvenţii care reuşesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe ţară, vor fi admişi. Urez succes tuturor participanţilor la concurs şi îi asigur de tot suportul meu”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru

Înscrierile pentru concurs se vor efectua în perioada 8 - 20 octombrie 2020, inclusiv data poştei, prin direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie. Dosarele vor fi depuse prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor asigura permanenţă în zilele nelucrătoare.

Candidaţii care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice direcţie de sănătate publică, având asupra lor şi documentele în original, în vederea certificării.