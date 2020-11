Tenismena Mihaela Buzărnescu acuză „condiții de igienă inumane” la Roland Garros 2020 / „A fost groaznic! Trebuia să cer hârtie igienică, dar nu voiau”

Tenismena Mihaela Buzărnescu (locul 136 WTA) a declarat că jucătoarele au fost supuse unui tratament inuman la Roland Garros 2020, turneul de Grand Slam parizian încheiat acum mai bine de o lună.

Tenismena Mihaela Buzărnescu acuză condițiile la Roland Garros 2020

Sportiva de 32 de ani a reclamat tratamentul primit în hotelul în care a fost cazată, acuzând servicii de catering de proastă calitate și condiții de igienă inhumane puse la dispoziție de organizatori.

„La US Open a fost altceva, ne-au oferit pachete cu produse de igienă personală. Dar la Roland Garros nu ne-au dat. Și a fost groaznic! Trebuia să cer hârtie igienică, dar nu voiau… Pentru că nu venea femeia de serviciu! A fost foarte complicat”, a spus fosta ocupantă a locului 20 mondial în emisiunea GSP Live, citează ProSport.

„Dacă aveai intoleranță la ceva, nici nu țineau cont! Le spuneai, dar până îți aduceau mâncarea… Eu am intoleranță la lactoză. La US Open au ținut cont. Îți puteai comanda mâncare în bază, din aplicație, îți alegeai tot ce îți doreai! Dar la Roland Garros erau mereu cozi la micul dejun pentru că toată lumea se aduna acolo. De multe ori nu găseai multe chestii, nu mai prindeai pâine.

Din cauza acestor factori, nici nu am performat foarte bine la Roland Garros! După ce am pierdut, am și plecat în aceeași zi. Am găsit un avion seara. M-a amărât totul acolo”, a mărturisit tenismena, care a pierdut în prima rundă a calificărilor, find eliminată în prima manşă a calificărilor, scor 3-6, 0-6 cu Harriet Dart (Marea Britanie, 150 WTA).

Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros 2020

Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA), jucătoarea ploneză care a eliminat-o pe Simona Halep, este noua campioană de la Roland Garros. Ea a câștigat finala feminină a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Sofia Kenin (21 de ani), scor 6-4, 6-1, pe arena Philippe Chatrier din Paris.

Iga Swiatek este prima sportivă din Polonia care obține un trofeu de Grand Slam. În acest moment Iga, ocupă locul 53 în clasamentul WTA, dar acum va face un salt impresionant în clasament. Astfel, poloneza urcă până pe locul 17 în clasamentul WTA, cu 2960 de puncte. Sportiva din Polonia a încasat și un cec în valoare de 1,6 milioane de euro.