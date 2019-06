5 tensiuni între parteneri care pot îmbunătăți căsnicia

Desi cuvantul “tensiune” are o perceptie negativa, micile tensiuni din cuplu pot insemna ca relatia se modifica, de obicei in bine. Iata cateva tipuri de tensiuni despre care specialistii Womansday.com spun ca te pot aduce mai aproape de partenerul de cuplu.

1. Tensiunea sexuala

Atunci cand iti doresti partenerul de cuplu, iar viceversa e si ea valabila, in mod natural transmiteti mesaje care va vor apropia. Iar daca, din cand in cand, prelungiti acest moment, veti reusi sa cresteti temperatura din dormitor. “Cu toate acestea aveti grija sa nu transformati sexul intr-un obiect de schimb. Mai exact nu ii interzice sexul cu tine pana cand nu face X lucru. Sa-l innebunesti este ok numai daca este o joaca, nu o tortura sau o pedeapsa”, spune Andra Brosh, psiholog practician din Statele Unite.

2. Tensiunea conflictuala

Daca in sfarsit va certati ca nu a reparat usa de la baie asa cum a promis – e de bine. “Cearta nu va face decat sa va expuneti sentimentele. Sa tii in tine niste emotii este de-a dreptul toxic. Ele pot genera frustrari greu de controlat. In plus, veti avea un motiv pentru sexul de impacare”, spune Carin Goldstein, terapeut de cuplu licentiate din SUA, fondatorul site-ului BeTheSmartWife.com.

