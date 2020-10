Tensiunile de la „Protecția Copilului" escaladează, după creșterea numărului de infectări cu SARS-COV-2. Angajații ies în stradă

Angajații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Bacău anunță cu proteste în centrul orașului. Nemulțumiți pentru că nu și-au primit salariile și de numărul mare de infectări în rândul personalului din centrele sociale, sindicatul salariaților a stabilit 3 zile de proteste.

Luni, marți și miercuri se vor strânge în Piața Tricolorului din Bacău angajații de la DGASPC Bacău, în fața Prefecturii și Consiliului Județean.

„1.745 de angajați nu și-au primit salariile, iar contribuțiile sociale nu au fost plătit către stat, pentru lunile august și septembrie 2020. Aproximativ 720 de angajați din totalul de 1.745 (40% din personal) au fost infectați cu COVID-19 și nu au primit stimulentul pentru risc prevăzut de OUG 43/2020, spre deosebire de alte județe care au pus în plată acest drept.

În situația neplății salariilor, dacă angajații vor refuza să se mai prezinte la serviciu și să muncească forțat, ne întrebăm cine îi va îngriji pe cei 833 de adulți și 1.084 de copii din cele 22 de centre", transmis salariați DGASPC într-un comunicat.

„DGASPC Bacau ajunge in deficit bugetar, fiind in imposibilitate de a plati utilitati, medicamente, parafarmaceutice si produse igienico-sanitare"

„Guvernul Romaniei a dispus cu lejeritate sechestrarea in centre a personalului din asistenta sociala timp de cate doua saptamani urmate de alte doua saptamani in izolare la domiciliu. Nu a interesat pe nimeni in ce conditii au fost cazati salariatii sau cum au reusit sa isi gestioneze propriile probleme familiale, economice sau de sanatate in perioadele respective, ori cati dintre ei s-au infectat la serviciu. Niciunul dintre noi nu s-a asteptat sa primeasca laude. Ne-am facut serviciul cu responsabilitate si am acceptat toate restrictiile intelegand perfect prioritatea prevenirii raspandirii virusului. Superficialitatea cu care guvernantii trateaza o institutie publica este insa inacceptabila!

Este inadmisibil ca angajatii dintr-o institutie publica, care isi desfasoara activitatea in conditii de risc ridicat de infectare cu COVID-19, sa munceasca fortat, devenind pagube colaterale sau mai bine zis electorale, in luptele dintre partide!

Pe langa lipsa fondurilor pentru plata salariilor, in plina pandemie cu noul coronavirus, DGASPC Bacau ajunge in deficit bugetar, fiind in imposibilitate de a plati utilitati, medicamente, parafarmaceutice si produse igienico-sanitare", au mai declarat angajații DGASPC.