Teorii conspiraționiste. Top 10 cele mai celebre teorii ale conspirației

Atentatele de la 11 septembrie, moartea Prințesei Diana, OZN-ul de la Roswell sau aselenizarea primului om pe Lună sunt subiecte învăluite în mister, ce au creat mereu controverse de-a lungul timpului.

În lipsa informațiilor și a explicațiilor publice, oamenii au elaborat o serie de teorii conspiraționiste, pline de argumente care să le susțină ipotezele.

În vreme ce unele teorii s-au demonstrat, alte subiecte vor rămâne, cel mai probabil, necunoscute întru totul publicului larg.

Top 10 teorii ale conspirației:

Atentatele de la 11 septembrie

În mod official, atacurile sinucigașe de pe 11 septembrie 2001 au fost coordonate de organizația Al-Qaeda, împotriva Statelor Unite. Patru avione au fost deturnate de teroriști, ce au fost ulterior prăbușite intenționat în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York și în clădirea Pentagonului din Arlington, Virginia, omorând mii de oameni. A patra aeronavă s-a prăbușit pe o câmpie de lângă Shanksville în zona rurală a statului Pennsylvania, după eroismul unor pasageri și membri ai echipajului, care au încercat să recâștige controlul avionului.

Ca răspuns, SUA a lansat „un război împotriva terorismului”, invadând Afghanistamul și vânând liderii militari ai organizației Al-Qaeda, în runte cu Osama bin Laden.

Cu toate acestea, unele zvonuri susțin că America știa de aceste planuri și în mod intenționat nu a acționat pentru a le stopa, ba chiar i-ar fi ajutat pe teroriști. Totodată, mai multe filmări scurse pe internet sugerează că Turnurile Gemene nu s-au prăbușit din cauza avioanelor, ci au fost demolate prin explozii controlate, înainte ca aeronavele să le lovească.

Astfel, guvernul american s-ar fi folosit de aceste motive pentru a justifica invazia Afghanistanului și Irakului și pentru a mări cheltuielile financiare de ordin militar.

Moartea Prințesei Diana

Diana, prințesa de Wales, a fost prima soție a moștenitorului actual al tronului Marii Britanii, prințul Charles, și una dintre cele mai iubite figure ale Casei Regale din UK.

După divorțul de Charles, mama prinților Harry și William s-a dedicat filantropiei, activând în special pentru Crucea Roșie, câștigând și premiul Nobel pentru Pace în 1997.

În același an, Diana a început o relație cu milionarul Dodi Al-Fayed, relație care i-a adus și sfârșitul tragic, pe 31 august 1997. Pentru a scăpa de paparazzi, care se băteau pentru a obține imagini exclusive cu noua relație a prințesei, șoferul mașinii unde se aflau Diana și Dodi a accelerat până la aproximativ 200 km/h, într-o zonă cu viteza restricționată la 50 km/h, ciocnindu-se astfel de un stâlp al tunelului stradal Pont de l'Alma din Paris.

Încă în viață, dar având răni grave la nivelul pieptului, Diana a fost dusă la spitalul Hôpital de la Salpêtrière, unde a avut un stop cardiac la câteva minute după sosire.

Tatăl lui Dodi, miliardarul Mohamed Al-Fayed, a susținut că accidental mortal ar fi fost organizat de MI6, serviciile secrete britanice, la îndemnul Prințulul Filip, Ducele de Edinburgh, acuzând inclusiv presa, poliția și Casa Regală britanică de complicitate. Acuzațiile au fost response și declarate nefondate, în urma unor anchete effectuate în 2006 și 2007, șoferul Henri Paul fiind singurul acuzat de neglijență la volan.

Publicitatea subliminală

Acest tip de publicitate are ca scop crearea unor impresii puternice în subconștientul publicului care recepționează mesajul, fără ca acesta să-și dea seama despre ce este vorba, de fapt. Astfel, mesajul este difuzat la un nivel inferior al percepției normale, conștiente, putând influența comportamentul de consummator al unei persoane. Putem vorbi, astfel, de manipulare mentală.

Agenția americană CIA a depistat această formă de publicitate înainte de apariția sa în mass-media, în 1953, realizând și teste în acest sens, pe diferiți subiecți, recunoscând aceste experimente abia în anul 1975, în urma scandalului legat de sinuciderea unui subiect. Oficial, testele s-ar fi încheiat imediat.

Fie că folosește anumite sunete sau imagini repetitive, publicitatea subliminală poate fi folosită inclusiv în campaniile electorale, putându-le influența pozitiv sau negativ.

Acest „obiect de controlare al minții” este des folosit și de marile companii, pentru a-și spori vânzările, nefiind o lege care să împiedice o astfel de activitate.

Primul om pe Lună

Neil Armstrong este cunoscut drept primul om care a pășit pe Lună, în cadrul misiunii de aselenizare Apollo 11 din 20 iulie 1969. „Un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru omenire este celebra frază spusă de acesta când a făcut primul pas pe suprafața lunară.

Cu toate acestea, unele teorii care se vehiculează spun că totul ar fi fost o mare farsă a Americii, realizată într-un hangar, aselenizarea fiind falsificată deoarece Statele Unite ale Americii pierduseră startul în cursa spațială, în fața fostei URSS..

Multe semne i-ar da de gol pe americani, printre care steagul care flutură pe Luna fără atmosferă, unele seturi de umbre și reflecții, sau imagini de la locul aselenizării.

Deși multe mituri au fost „explicate”, subiectul încă stârnește controverse.

Moartea lui Paul McCartney

Sir Paul McCartney, membru al formației Beatles, este un simbol al secolului 20, intrat în Cartea Recordurilor drept compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii.

O teorie a conspirației spune că adevăratul Paul McCartney a murit în 1966, iar cel de acum este de fapt, o sosie. Mai exact, muzicianul ar fi murit într-un accident de maşină pe 9 noiembrie 1966, fiind înlocuit de un bărbat numit William Shears Campbell, câştigătorul unui concurs pe care trupa l-ar fi organizat la acea vreme.

„Când Paul a murit, ne-am panicat cu toţii. Nu ştiam ce urma să facem, iar Brian Epstein, managerul nostru, ne-a sugerat să-l angajăm Billy Shears ca o soluţie temporară. Ar fi trebuit să fie colegul nostru pentru o săptămână sau două, dar nimeni nu s-a prins de schimbare la acea vreme, prin urmare am continuat să cântăm împreună. Billy s-a dovedit a fi un bun muzician şi şi-a dovedit capacitatea de a fi aproape la fel de bun ca Paul. Am vrut să spunem lumii adevărul, dar ne-am temut de ce reacţie am fi putut provoca. Am considerat că întreaga planetă o să ne urască pentru minciunile pe care le-am spus şi am preferat să aruncam indicii în acest sens. Când au apărut primele zvonuri în acest sens, în trupă au apărut mari tensiuni”, a declarat Ringo Starr, bateristul de la Beatles, scrie WorldNewsDailyReport.

Serviciul secret britanic, MI5, i-ar fi forţat pe artiști să ascundă moartea colegului lor, pentru a preveni sinuciderea în masă a fanilor care ar fi suferit enorm.

Asasinarea lui John F. Kennedy

Asasinarea președintelui american John F.Kennedy pe 22 noiembrie 1963 a generat mai multe teorii ale conspirației decât oricare crimă din istorie. Al 35-lea președinte SUA a fost împușcat pe când efectua un tur într-o mașină decapotabilă, alături de soția sa, Jacqueline.

Lee Harvey Oswald, suspectul principal, a fost împușcat la rândul său, astfel procesul și mărturia sa nu au mai avut loc. Mai mult, conform unui studio, 80% dintre americani nu cred varianta oficială, potrivit căreia acesta ar fi fost ucigașul lui JFK, deoarece „teoria glonțului magic” spune că era puțin probabil ca un singur glonț să treacă prin doi oameni.

Astfel, o comisie a concluzionat că au existat 2 trăgători și că fuseseră 4 gloanțe (3 trase de Oswald, si unul de un trăgător neidentificat, de pe locul numit „colina înverzită”).

Mai mult, misterul s-a adâncit atunci când limuzina cu care se deplasase președintele a fost imediat spălată meticulos după asasinat, în loc să fie supusă investigaților criminalistice, fotografiile autopsiei lui Kennedy au dispărut, iar zonele adiacente accidentului nu au fost sigilate.

OZN-ul de la Roswell

Contactul cu ființele extraterestre a stârnit mereu imaginația oamenilor, fiind subiect atât pentru filme, cât și pentru teoriile conspiraționiste.

În incidentul OZN de la Roswell, statul New Mexico, SUA, petrecut în iulie 1947, se presupune că s-au recuperat resturi extraterestre, inclusiv cadavre străine. Autoritățile americane au negat totul, susținând că ceea ce s-a întâmplat a fost doar recuperarea resturilor unui balon experimental de supraveghere la mare altitudine, care aparținea unui program secret.

Cu toate acestea, mii de documente au fost publicate, unele inclusive pe site-ul FBI, care susțin faptul că trei farfurii zburătoare au fost recuperate în New Mexico.

De peste 70 de ani, mărturiile se contrazic una pe alta, lăsând astfel misterul să se adâncească.

Protocoalele înțelepților Sionului

Lucrarea „Protocoalele înțelepților Sionului” a fost o scriere apocrifă apărută în Europa la începutul seclului XX, care descria o serie de planuri imaginare ale evreilor de a domina lumea.

Cu toate acestea, ziarul „The Times” scria, în perioada 16-18 august 1921, că majoritatea textelor sunt plagiate dintr-un text de satiră politică publicat anterior, un pamflet scris în Belgia în anul 1864 de către francmasonul socialist Maurice Joly, sub titlul „Dialog în iad între Machiavelli și Montesquieu.

Deși s-a stsabilit că scrierile sunt false, textul a fost utilizat ca material de propagandă de către organizații și regimuri anti-Semite, inclusiv de către Germania nazistă, fiind încărcat de simboluri oculte.

Cultele satanice

Denumirea curentului satanist modern pornește de la „Satan”, ce înglobează respingerea principiilor majore ale credințelor iudeo-creștine, o inversare a creștinismului.

O dogmă a satanismului modern afirmă că „Eu sunt dumnezeul meu”, astfel adepții acestui current se opun religiilor care plasează oamenii într-un raport de subordonare față de zei.

Cultele satanice au propriile ramuri, bisericii, practice și dogme, stârnind controverse prin aura de mister ce le înconjoară. Acesta au fost des asociate cu masoneria, conducerea din umbra a lumii, vorbind-se chiar de membri puși în funcții cheie, funcții înalte de decizie la nivel Mondial.

Mai mult, se vorbește de simboluri satanice în videoclipurile marilor staruri internaționale, precum Madonna, Lady GaGa sau Beyonce, artiștii fiind acuzați de promovarea lor în mod subliminal.

Big Pharma

Zvonurile spun că marile companii de pe piața medicamentelor fac parte dintr-o conspirație la nivel Mondial, numită „Big Pharma”.

Scopul lor comun ar fi acela de a face profit rapid și constant, nefiind interesate de însănătoșirea bolnavilor, ci având scopuri sinistre și acționând împotriva binelui public.

La fel, oamenii corupți s-ar afla în toate nivelurile societății, inclusiv în zonele de decizie din forurile internaționale.

Scriitorul Kevin Trudeau ar fi dat totul în vileag, prin cartea sa „Curele naturale. Ei nu vor să știi despre ele”, în care susține că există remedii naturale pentru afecțiuni precum cancer sau SIDA, dar că acestea sunt în mod deliberat ascunse de companiile farmaceutice și de agențiile statului care se ocupă de medicamente.

Deși comunitatea științifică a respins ca nefondate multe din aceste acuzații, teoria are din ce în ce mai mulți adepți.