Terasele din România se redeschid. Proprietarii trebuie să aducă localurile la standarde anti-coronavirus până în 1 iunie, iar pregătirile sunt deja în toi (FOTO, VIDEO)

Doar un weekend mai desparte România de o nouă etapă de relaxare a restricțiilor, care presupune, printre altele, și redeschiderea teraselor. Astfel, nu numai clienții numără cu nerăbdare clipele rămase până luni, 1 iunie, ci și patronii sau angajații, care trebuie să aducă localurile la standardele impuse de autorități pentru a limita răspândirea COVID-19, în baza cărora le este permis să își reia activitatea. Acestea fiind spuse, pregătirile sunt în toi, după cum se poate observa și în galeria foto.



La fel se întâmplă și în Centrul Vechi al Capitalei, una dintre cele mai active zone ale Bucureștiului la nivel de viață de noapte – în vremurile pre-pandemice. Proprietarii de terase au început cu mici renovări, însă imaginile surprinse de echipa B1 TV arată că nu toți au mutat încă mesele și mobilierul de afară, cum cer noile măsuri, precum și că foarte multe scaune sunt așezate la fel cum erau și înainte de criza COVID-19. Totuși, până luni mai sunt trei zile.

„Aș vrea să se deschidă, că destul am stat la izolare. Ar fi ok și cu distanța, dar acum nu știu în ce măsură se poate păstra distanța de 2 metri. De exemplu, dacă stai la o masă spate în spate, nu mai sunt 2 metri. Aș vrea să se deschidă”, a spus unul dintre trecători, vineri, pentru reporterul B1 TV.

Trebuie amintit că, totuși, terasele nu se vor redeschide la parametri obișnuiți, ci numai cu o distanță de cel puțin 2 metri între mese și cu alte măsuri anti-coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.