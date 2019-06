Ministrul Culturii, după ce a fost acuzat că vrea să înstrăineze jumătate din terenul Muzeului Antipa: "Eu vă garantez că nu se doreşte acest lucru"

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a reacţionat luni seară după ce Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a anunțat că Guvernul i-a cerut să cedeze 5.300 de metri pătrați din teren.

"Eu cred că cei de la Antipa ar trebui să se informeze mult mai bine şi să se documenteze până să facă afirmaţii din astea. Cine vrea înstrăinarea, ce vorbesc cei de la Antipa, ce înstrăinare se doreşte? Să vină cu argumente clar, nu doreşte nimeni să înstrăineze. Eu vă garantez că nu se doreşte înstrăinarea", a afirmat Daniel Breaz, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

