TERIBIL: Și-a OMORÂT soția cu cuțitul și apoi a încercat să se sinucidă! Nimic nu prevestea că o să se întâmple una ca asta în familia lor model... (FOTO)

Crimă pasională în tr-un sat din Vaslui. În noaptea de luni spre marți, un bărbat de 45 de ani și-a omorât soția, cu patru lovituri de cuțit, după care a încercat să se sinucidă, scrie Vremea Nouă .

Omul s e întorsese de la muncă din Germania, de puțin timp și și-a găsi sfârșitul chiar în căminul conjugal. Vecinilor nu le vine să creadă cele întâmplate .

“ Nu ne vine să credem! Coca și Petru au fost mereu doi oameni muncitori, cu doi copii frumoși și acum, după ce au muncit ambii în străinătate și și-au ridicat o casă frumoasă, să ajungă aici? Ea a venit sâmbătă acasă. Avea concediu două săptămâni. El venis e de vreo 10 zile, lucra pe un TIR în comunitate. Și din câte am înțeles, urma să plece și el odată cu Coca. Noi nu i-am auzit certându-se. Aseară, când a venit Poliția și am aflat ce s-a întâmplat, am rămas șocată. Pe ea au găsit-o în baie, înjunghiată de patru ori. Pe el l-a luat SMURDUL, pentru că a încercat să se sinucidă”, a spus o vecină de-a celor doi.

