Teroare la Teleorman: Localnicii, bătuți de clanurile interlope, pentru neplata taxei de protecție (VIDEO)

Clanurile interlope din România au „comis-o" din nou. Mai mulți membri ai unui clan au fost surprinși de camerele video în timp ce agresau angajații unui magazin, pentru că patronul afacerii nu ar fi plătit taxă de protecție.

Evenimentul desprins parcă din Vestul sălbatic a avut loc în comuna Drăgănești Vlasca, din județul Teleorman. Huliganii fac parte din clanul Mărmureaua, potrivit Total Impact. Persoanele agresate și localnicii îi cunosc pe indivizii violenți. Clanul interlopilor a băgat spaima în comunitatea locală, care de cele mai multe ori, nu are curajul de a depune plângere la Poliție.

Poliția a întocmit dosar penal pentru lovire și alte violențe

În cele din urmă, pentru că există dovezi clare, Poliția a fost sesizată.

„La data de 16 iunie a.c., in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Vitanesti au fost sesizati prin apel la numarul unic de urgenta 112 de catre un barbat din comuna Draganesti-Vlasca despre faptul ca a fost agresat.

Din verificarile efectuate de catre politistii care s-au deplasat la fata locului a reiesit faptul ca apelantul si alte doua persoane, barbati, ar fi fost agresate fizic de catre doi barbati pe care ii cunosc. In urma altercatiei doua persoane au necesitat ingrijiri medicale, sens in care au fost transportate la spital. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii cu exactitate a intregii situatii de fapt", a transmis IPJ Teleorman.

