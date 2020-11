The Guardian: Româncele, traficate la scară industrială în Marea Britanie. Profituri de milioane de lire pentru șefii grupărilor criminale

Cazul victimelor traficului de persoane provenite din România și exploatate în Marea Britanie a atra astnția presei din Regat, publicația The Guardian dedicând un material “victimelor tăcute”.

Acum trei săptămâni, poliția a intrat într-un bordel din sud-estul Angliei, după ce a primit informații despre activitatea infracțională. Înăuntru, au găsit opt ​​românce care purtau măști.

„La suprafață, acest lucru nu arăta ca un loc în care se desfășura criminalitatea și exploatarea sexuală”, spune Cristina Huddleston, specialist în sprijinul victimelor traficului de persoane.

În schimb, ancheta poliției a constatat că bordelul și femeile din interior se aflau sub controlul unei bande criminale, care conducea cel puțin alte trei incinte în care erau exploatate româncele. Se estimează că doar unul dintre aceste bordeluri ar fi adus peste 1 milion de lire sterline profit în fiecare an.

Conform statisticilor despre sclavia modernă din Marea Britanie, numărul victimelor traficului sexual identificate a scăzut brusc în primele câteva luni de blocare. Cu toate acestea, experții din prima linie spun că a funcționat ca de obicei pentru bandele criminale care obțin profituri enorme din exploatarea a mii de femei și fete din Marea Britanie.

„Majoritatea muncii sexuale din Marea Britanie se desfășoară independent și consensual, dar când vine vorba de criminalitate există un model de afaceri agil, extraordinar de eficient, care a făcut din Marea Britanie o destinație principală pentru traficanții și proxenetele care aduc femei din estul Europei, în special din România, ”a spus Huddleston The Guardian.

„Banii care vor fi câștigați din exploatarea sexuală sunt în afara acestei lumi, plus drogurile și armele de foc, frauda de identitate și spălarea banilor care vin împreună”.

Huddleston, în calitate de șef al operațiunilor europene în cadrul organizației anti-trafic Justice and Care, conduce o rețea de experți care asistă poliția în identificarea victimelor exploatării sexuale. Ea spune că, în ciuda blocării, echipa lucrează la capacitate maximă.

„Într-un sens, acest lucru înseamnă doar că am avut timp să facem mai multe modele și investigații, iar amploarea a ceea ce ne confruntăm a devenit mai evidentă”, spune Huddleston.

Greater Manchester, spune că blocarea a făcut mai dificilă identificarea femeilor care se confruntă cu exploatarea. „În timpul blocării, serviciile de informare au fost întrerupte, cabinetele medicale sunt închise, oamenii nu sunt pe stradă pentru a vedea adrese unde se pot desfășura activități suspecte”, spune el.

Datele Armatei Salvării nu reflectă, de asemenea, ceea ce găsesc experții din prima linie precum Huddleston și Ward atunci când investighează cazuri de criminalitate în industria sexuală din Marea Britanie.

Doar 18 românce au intrat în serviciile lor de sprijin anul trecut, comparativ cu mai mult de 416 albanezi, 78 de chinezi, 48 de nigerieni și 46 de resortisanți britanici.

„Statisticile sclaviei nu prezintă o imagine exactă a traficului sexual în Marea Britanie”, spune Huddleston. „Am lucrat cu peste 600 de victime din 24 de naționalități diferite, dar marea majoritate a femeilor pe care le găsim în bordeluri legate de criminalitatea organizată și exploatarea sexuală sunt românce. Cu toate acestea, femeile române sunt reticente să meargă la poliție, iar cele care, în cele din urmă, declară că au fost exploatate rareori sunt de acord să intre în MRN, astfel încât să nu fie niciodată considerate victime. ”

În 2018, o anchetă parlamentară privind exploatarea sexuală comercială a concluzionat că femeile române erau traficate la scară industrială în Marea Britanie.

Poliția din Leicester a raportat că în cele 156 de bordeluri cercetate între 2016 și 2018, 86% dintre femeile din interior erau românce.

În Northumberland, poliția a vizitat 81 de bordeluri într-o perioadă similară. Mai mult de jumătate erau legate de bande criminale organizate care operau la mai multe adrese și 75% dintre femeile găsite erau române. Poliția din Nottingham a găsit un grup implicat în alergarea și furnizarea de femei la 10 adrese diferite.

„Marea majoritate a femeilor pe care le găsim ori de câte ori investighăm o adresă legată de traficul sexual potențial sunt românce”, spune Ward. „Femeile românce au în prezent dreptul de a lucra aici, așa că fără o să se prezinte ca o victimă este mult mai greu pentru noi să le putem ajuta. Ele trebuie să lucreze și să câștige bani, iar metodele de constrângere și control pe care le au sunt dificil de parcurs. ”

Se estimează că, în Marea Britanie, fiecare femeie controlată de o terță parte ar putea câștiga între 500 și 700 de lire sterline pe zi pentru traficantul său prin vizite multiple ale clienților. Traficanții care au operat în Marea Britanie au declarat cercetătorilor că câștigă cel puțin 12.500 de lire sterline pe victimă în fiecare lună, sau 135.000 de lire sterline pe an.

În raport, traficanții prezintă un model de afaceri ierarhic eficient și nemilos, fiecare jucând un rol specific în procurarea femeilor pentru muncă sexuală în Marea Britanie, Italia, Spania și Germania.

În partea de jos sunt recrutorii locali cu înaltă calificare care operează în zone rurale în mare parte sărace din România, care sunt plătiți în jur de 500 € (450 GBP) pentru fiecare femeie pe care o recrutează, petrecând deseori luni întreținând 10-20 de femei la un moment dat.

„Majoritatea femeilor vizate sunt de obicei foarte vulnerabile, din medii extrem de sărace, cu antecedente de abuz sexual sau violență domestică, care, prin acest model de„ iubit ”folosit de recrutori, sunt conduși să creadă că se află într-o relație autentică, ”, Spune Laetitia Gotte, președintele Asociatia Free, o organizație caritabilă românească care oferă sprijin victimelor traficului.

„Scopul final este de a face femeia să fie de acord să-și părăsească casa și să se mute în străinătate pentru a face bani. [Femeile] sună naive, dar nu cred că dacă nu ați experimentat genul de viață pe care îl au aceste femei, puteți înțelege alegerile și deciziile cu care se confruntă. ” Un supraviețuitor al traficului român, care a vrut să rămână anonim, a spus pentru The Guardian cum a fost recrutată și traficată pentru muncă sexuală în Marea Britanie.

„Mai întâi am plecat într-o altă țară europeană și a fost bine, am avut un contract adecvat și un loc de muncă real”, a spus ea. „Scopul meu a fost să câștig bani pentru a-mi susține fiica prin același tip de muncă adecvată în Marea Britanie, dar când am ajuns aici nu era ceea ce mă așteptam. Bărbatul [care m-a adus aici] m-a forțat să rămân și să fac o muncă pe care nu voiam . " Huddleston spune că aproximativ 90% dintre femeile cu care lucrează au fost recrutate prin modelul „lover boy”, dar au ajuns să fie vândute în operațiuni criminale mai mari.